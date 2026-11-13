UE define cinco potências para representar Europa em negociações de paz na Ucrânia

Os países europeus definiram uma equipe para representar o continente nas futuras negociações de paz sobre a guerra na Ucrânia. O grupo será formado pelo Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Polônia, além de representantes das instituições da União Europeia (UE). O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 13, pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, após uma reunião de líderes do bloco em Dublin. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) também deverá participar das conversas.

“A Europa deve falar com uma só voz, clara e unida, em todas as discussões que moldam o futuro da Ucrânia e a segurança do nosso continente. E, em última análise, este é um esforço de equipe”, afirmou Costa em entrevista coletiva. A definição encerra meses de indefinição sobre quais países e instituições teriam legitimidade para falar em nome do continente nas tratativas.

A composição reúne cinco das principais potências militares europeias. Embora não faça parte da União Europeia desde sua saída do bloco, em 2020, o Reino Unido foi incluído no grupo. A expectativa é que os países sejam representados por seus conselheiros de segurança nacional, acompanhados de delegados da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, órgão que reúne os chefes de governo dos países-membros.

Participação europeia

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A definição ocorre em meio a uma disputa sobre o papel da Europa nas tratativas. Na sexta-feira, o Kremlin afirmou estar aberto à participação de países europeus nas negociações, desde que Moscou considere que eles estejam efetivamente dispostos a contribuir para um acordo de paz. Autoridades russas também defenderam que as conversas avancem sobre a arquitetura de segurança do continente antes de tratar de questões específicas do conflito.

A proposta foi rejeitada pelo chanceler alemão, Friedrich Merz, que classificou as declarações russas como “o mesmo jogo de sempre”. Segundo ele, europeus e americanos estão alinhados quanto à necessidade de garantir a participação do continente nas decisões que afetam sua própria segurança.

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“Não haverá discussões sobre a Ucrânia sem a Ucrânia, nem sobre a Europa sem a Europa. Além disso, não há necessidade de falar sobre uma arquitetura de segurança europeia. Nós já a temos”, declarou Merz a jornalistas durante a cúpula.

A discussão ganhou força depois que o negociador americano Jared Kushner afirmou, em Moscou, na quinta-feira, ter iniciado conversas com parceiros europeus sobre a arquitetura de segurança do continente. A iniciativa ocorre em paralelo às negociações entre representantes da Rússia e da Ucrânia realizadas em Abu Dhabi nesta semana. Embora os dois lados tenham relatado algum progresso, não houve avanço concreto em questões centrais, como a definição territorial.

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Segurança europeia

A possibilidade de discutir a estrutura de segurança europeia com Moscou também provocou resistência entre outros governos do continente. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, alertou que a proposta russa pode desviar o foco da necessidade imediata de um cessar-fogo. O primeiro-ministro da Letônia, Andris Kulbergs, classificou a iniciativa como uma “armadilha”.

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O premiê polonês, Donald Tusk, também defendeu que os europeus evitem concessões a Moscou. Para ele, não deve haver uma revisão da atual arquitetura de segurança do continente, justamente uma das principais exigências do presidente russo, Vladimir Putin.

Antes da invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, Moscou exigiu que a Otan retirasse suas forças dos países que ingressaram na aliança depois de 1997. A organização rejeitou a proposta, que implicaria uma mudança profunda na configuração militar e estratégica da Europa.

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Na quinta-feira, líderes da Polônia, dos países bálticos e das nações nórdicas também alertaram contra negociações com Washington ou Moscou sobre a segurança europeia sem a participação dos próprios governos do continente. A preocupação foi reforçada por uma declaração assinada por representantes de 40 países reunidos em Dublin, segundo a qual qualquer decisão com impacto sobre a segurança da Europa deve contar com a participação dos europeus.