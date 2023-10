UE corta R$ 3,8 bilhões em auxílios para a Palestina, após ataques

Atualizado em 9 out 2023, 17h36 - Publicado em 9 out 2023, 17h11

O comissário da União Europeia para Vizinhança e Expansão, Oliver Varhelyi, afirmou nesta segunda-feira, 9, que o bloco decidiu suspender os pagamentos de 3,8 bilhões de reais (€ 691 milhões) em verbas destinadas ao desenvolvimento da Palestina.

A sanção econômica é uma resposta imediata da UE aos ataques terroristas iniciados por militares do Hamas no último sábado, o mais danoso entre o povo de Israel em 50 anos.

“Todos os projetos que foram apresentados estão em revisão. Todas as propostas orçamentárias, inclusive para 2023, estão adiadas até novo aviso. Avaliação integral de todo o portfólio”, anunciou a autoridade do maior bloco econômico entre países do Ocidente em sua conta na plataforma X , antigo Twitter.

Para o comissário, “a escala do terror e da brutalidade contra Israel e o seu povo é um ponto de virada”, que promete mudar a forma como a UE negocia com os palestinos.

A decisão, no entanto, não contou com o apoio de todos os países membros. Espanha, Irlanda e Luxemburgo foram alguns dos que discordaram e questioram a legitimidade júridica do posicionamento.

Por outro lado, a Alemanha e a sua vizinha Áustria informaram a suspensão de ajudas para a Palestina, antes mesmo do anúncio da União Europeia.

O Conselho dos Negócios Estrangeiros do bloco vai se reunir em caráter emergencial nesta terça-feira.

