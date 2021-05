UE chega a acordo para reabrir fronteiras a viajantes vacinados

A União Europeia decidiu nesta quarta-feira, 19, reabrir suas fronteiras para viajantes de países de fora do bloco cuja população esteja amplamente vacinada contra a Covid-19 ou com boa situação epidemiológica, o que não é o caso do Brasil sob as regras propostas.

Com a aproximação do versão no hemisfério norte, a medida, dividida em dois pontos-chave, tem objetivo de aquecer a indústria do turismo, amplamente afetada pela pandemia. A decisão, foi anunciada hoje pela Comissão Europeia, após ter sido aprovada pelos países da UE em uma reunião.

O bloco irá aceitar visitantes totalmente imunizados com uma das vacinas aprovadas por seu próprio órgão regulador ou pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que inclui os imunizantes da Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca e Sinopharm.

Apesar de ter recebido autorização da OMS para uso emergencial, a CoronaVac, imunizante produzido pela fabricante chinesa Sinovac Biotech, não foi citada na lista. De acordo com informações da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) divulgadas pelo Ministério da Saúde em meados de abril, a Coronavac é, de longe, a vacina mais aplicada no Brasil. Até o dia 13 de abril, o imunizante desenvolvido em parceria com o Instituto Butantan representava 83,3% das doses aplicadas.

De acordo com comunicado do bloco, a proposta reflete recomendações de especialistas e estão e elegíveis todos aqueles que receberam a segunda dose da vacina há pelo menos 14 dias, desde que sejam de um dos países considerados “seguros”.

A lista de países “seguros” com base na situação epidemiológica será finalizada na próxima sexta-feira e as novas medidas podem entra em vigor já na próxima semana, de acordo com o New York Times, citando autoridades europeias envolvidas no processo. No entanto, a decisão é apenas uma recomendação e não uma decisão vinculativa a ser seguida pelos países da UE, uma vez que a gestão das fronteiras é uma competência estritamente nacional.

As viagens do Brasil à Europa devem ficar de fora das novas regras de abertura, no entanto. O limite proposto pelas novas regras é uma taxa de até 100 novos casos de Covid-19 por 100.000 habitantes em 14 dias. Segundo os registros mais recentes do Centro de Controle de Doenças Europeu (ECDC), a taxa brasileira é quase quatro vezes superior a este limite, chegando a 395 novos casos por 100.000 habitantes.

Atualmente, apenas sete países estão dentro do limite atual, de 25 novos casos por 100.000 habitantes, na lista revista por autoridades e especialistas a cada duas semanas. Com o aumento do limite, o número de países deve ser ampliado para cerca de 40, incluindo Reino Unido, Japão e Rússia.