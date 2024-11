Ucranianos marcam 1.000 dias de guerra com memorial não oficial

Um memorial improvisado em homenagem ao marco de 1.000 dias desde a invasão da Rússia ao território ucraniano tomou conta da Praça da Independência, na capital da Ucrânia, Kiev, nesta segunda-feira, 18. O local agora exibe milhares de bandeiras do país, cada uma representando um soldado que perdeu a vida no conflito.

O santuário foi criado por familiares e amigos das vítimas, movidos pela necessidade de honrar seus entes queridos na ausência de um monumento oficial do governo. Estimativas apontam que cerca de 80 mil soldados ucranianos morreram em combate.

As primeiras bandeiras começaram a surgir no gramado da praça em maio de 2022, logo as forças russas tentarem invadir Kiev – e falharem –, no início da guerra, de acordo com a agência de notícias The Associated Press. Desde então, o número de bandeiras só aumentou.

Local de luto

Antes da invasão da Rússia, a Praça da Independência era um ponto de lazer, onde turistas e habitantes locais se reuniam para tirar fotos e passear durante os finais de semana. Agora, além das bandeiras, retratos das vítimas da guerra e flores tomaram conta do local, transformando a praça em um ponto de memória e luto.

O memorial cresce a cada dia, atraindo soldados e famílias que percorrem longas distâncias para se reunir na Praça da Independência e prestar suas homenagens. Próximo à profusão de bandeiras, cerimônias fúnebres ocorrem quase diariamente, seguidas de longos momentos de silêncio.