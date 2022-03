Ucrânia vai abrir mais sete corredores humanitários para saída de civis

A Ucrânia abrirá, nesta quinta-feira, 10, sete corredores humanitários para que a população civil escape de cidades que estão cercadas por forças russas, informou a vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk no 15º dia desde que a Rússia invadiu o país.

Uma das cidades onde já acontece o cessar-fogo nesta quinta é Sumy, que fica a cerca de 300 quilômetros da capital Kiev. Por lá, os civis já começaram a sair pelas rotas de fuga. Pessoas também saem da região de Krasnopillya e Trostyanets.

Segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ao menos 35.000 refugiados deixaram cidades que foram assaltadas por tropas da Rússia. Segundo ele, três rotas permitiram a saída de Sumy, Enerhodar e de áreas próximas de Kiev.

A quarta-feira 9 foi marcada por acusações da Ucrânia de violações do cessar-fogo por parte da Rússia. Segundo Kiev, uma maternidade em Mariupol foi atingida por bombas e ficou destruída, deixando feridos.

BALANÇO RUSSO

No 15º dia de guerra, a Rússia fez, a partir do porta-voz do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov, um balanço da invasão. Segundo agências de notícias russas, mais de 2.900 instalações militares foram destruídas na Ucrânia até agora.