Ucrânia tenta afastar a Rússia de cidades-chave

O exército da Ucrânia tomou a ofensiva contra a Rússia nesta sexta-feira, 6, lutando pelo controle do leste do país nas cidades-chave de Kharkiv e Izium. Agora, as forças ucranianas já contam com armas sofisticadas e artilharia de longo alcance, fornecidas pelos Estados Unidos e aliados europeus.

Segundo reporta o jornal americano The New York Times, a Ucrânia parece estar tentando expulsar os russos das duas cidades. Após mais de dois meses de guerra, o conflito torna-se cada vez mais uma batalha cansativa de desgaste pelo controle do território no leste.

Nenhum dos lados foi capaz de marcar um grande avanço. Quando um ganha controle sobre algumas aldeias em uma área, alguns dias depois perde a mesma quantidade em uma parte diferente do país.

Autoridades ucranianas estão se preparando para o que temem ser ataques russos ainda mais intensos no fim de semana, porque temem que o presidente Vladimir Putin tente conquistar uma vitória a qualquer custo para propagandear no Dia da Vitória, na segunda-feira, 9. O feriado, que marca a derrota da Alemanha nazista pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial, é parte importante da identidade russa.

Líderes locais da Ucrânia anunciaram novos toques de recolher e emitiram alertas urgentes sobre a ameaça de um aumento dos ataques com mísseis russos.

“Há batalhas ferozes acontecendo, bem como a transição de operações defensivas para ações ofensivas nas áreas de Kharkiv e Izium”, disse o comandante-chefe ucraniano, Valeriy Zaluzhnyi, ao general Mark A. Milley, presidente da Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, na quinta-feira 5.

As forças russas parecem ter intensificado suas tentativas de cercar e destruir unidades ucranianas ao sul, dentro e ao redor das cidades de Kramatorsk e Sloviansk e as cidades de Lyman e Barvinkove.

Também no sul, a cidade de Mariupol teve mais uma retirada de civis nesta sexta-feira, 6. Dezenas de pessoas saíram da siderúrgica de Azovstal, que tornou-se uma fortaleza da resistência ucraniana, em um comboio de ônibus.

