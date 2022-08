Ucrânia: Sobe para 25 o número de mortos em ataque no Dia da Independência

O Kiev Independent, principal publicação da capital ucraniana, informou nesta quinta-feira, 25, que o número de mortos do ataque russo a uma estação de trem no Dia da Independência subiu para 25 pessoas.

Depois que a Rússia atacou um trem na vila de Chaplyne, dentro do oblast de Dnipropetrovsk, na quarta-feira 24, quatro trens pegaram fogo. O vice-chefe do gabinete do presidente, Kyrylo Tymoshenko, informou no Telegram que duas crianças foram mortas no ataque.

A estação de Chaplyne fica cerca de 145 quilômetros a oeste de Donetsk, no leste da Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o número de mortos pode aumentar à medida que as operações de resgate continuarem.

O diplomata-chefe da União Europeia, Josep Borrell, condenou o ataque. Em uma postagem no Twitter, Borrell descreveu as ações russas como “hediondas” e prometeu que os culpados ​​”serão responsabilizados”.

The EU strongly condemns another heinous attack by Russia on civilians: in #Chaplyne on #UkraineIndependenceDay.

Those responsible for Russian rocket terror will be held accountable.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 25, 2022