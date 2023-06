Ucrânia retomou terras ocupadas pela Rússia desde 2014, diz Reino Unido

O Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou nesta terça-feira, 27, que é “altamente provável” que as forças da Ucrânia tenham recapturado terras na região de Donbas, no leste do país, ocupadas pela Rússia desde 2014. No sábado 24, um comandante ucraniano disse que o território retomado fica perto da vila de Krasnohorivka.

Londres também afirmou que, depois da reconquista, as forças aerotransportadas fizeram “pequenos avanços” a leste daquela vila, em Donetsk. Em seu briefing diário de inteligência, o Reino Unido falou que o avanço constituiu “uma das primeiras instâncias desde a invasão da Rússia em fevereiro de 2022 em que as forças ucranianas provavelmente recapturaram uma área de território ocupada pela Rússia desde 2014”.

Os militares britânicos acreditam que os ataques simultâneos da Ucrânia na linha de frente de Donbas sobrecarregaram as forças da autodeclarada República Popular de Donetsk, defendida por separatistas pró-Moscou, e as forças chechenas que operam nesta área. O avanço faz parte dos esforços de contraofensiva do país.

Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelesnky, o país está avançando em todas as linhas de frente. Em seu discurso noturno, ele disse que foi um “dia feliz” para a Ucrânia, mas não deu detalhes ou falou sobre nenhuma área especificamente.

+ Exército russo ‘impediu guerra civil’ ao resistir a motim, diz Putin

As autoridades russas não mencionaram Krasnohorivka em suas atualizações. Em 2014, a Rússia anexou ilegalmente o sul da península da Crimeia e forças apoiadas por Moscou assumiram o controle de partes das regiões de Donetsk e Luhansk, que fazem fronteira com a Rússia no leste.

Continua após a publicidade

No início deste mês, Zelensky confirmou que a contraofensiva ucraniana havia começado. Porém, na semana passada, ele reconheceu que o progresso no campo de batalha foi “mais lento do que o desejado”.

Na segunda-feira 26, o comandante das forças ucranianas na linha de frente sul, Oleksandr Tarnavskyi, disse que seus militares estavam “avançando” na direção sul.

“Já existem territórios liberados e nosso movimento continua”, declarou Tarnavskyi.

+ Mercenários devem se juntar ao Exército ou retornar para casa, diz Putin

Blogueiros de guerra pró-Rússia também relataram que Kiev teve ganhos na região sul de Kherson, cruzando o rio Dnipro e estabelecendo uma base de apoio em sua margem esquerda. O lado esquerdo do Dnipro está sob o controle das forças de ocupação russas, enquanto o lado direito está sob o controle ucraniano.

No Telegram, o blogueiro Sasha Kots disse que a atividade ucraniana na ponte que liga os dois lados aumentou. Kots avaliou que as tropas de Kiev agora se “entrincheiraram” na margem esquerda e estão tentando expandir a posição mais ao sul. A informação não foi confirmada pelo governo ucraniano.

Continua após a publicidade

Siga