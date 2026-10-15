Ucrânia retoma ataques contra refinarias russas; Zelensky pede ‘honestidade’ dos EUA

A Ucrânia retomou ataques a refinarias russas com uma investida contra uma instalação na região de Riazan, informou o governador regional nesta quinta-feira, 15. Desde o anúncio surpresa feito no domingo pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre uma “trégua energética” entre a Moscou e Kiev, a Ucrânia havia se abstido de atacar refinarias russas — instalações que o líder americano apontou como responsáveis ​​pela alta nos preços do diesel nos mercados globais.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no entanto, já havia expressado frustração com ataques contínuos da Rússia à infraestrutura energética ucraniana — ataques que, segundo ele afirmou na quarta-feira, deixaram 600 mil pessoas sem energia elétrica. Ele alertou que a Ucrânia não suspenderia seus próprios ataques por tempo indeterminado caso a Rússia não retribuísse, e também criticou o que classificou como um favorecimento de Trump em relação à Rússia.

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Em publicação nas redes sociais nesta quinta, o mandatário ucraniano pediu ainda que Washington não fique ao lado do “agressor”.

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“Precisamos de HONESTIDADE de nossos parceiros sobre esta guerra: é importante que todos, nos Estados Unidos, fiquem não do lado do agressor, mas do lado de nossos esforços para proteger vidas, pôr fim a esta guerra e garantir a segurança”, escreveu no X, usando letras maiúsculas ao estilo do presidente americano Donald Trump.

A fala se dá ainda em meio às acusações de Kiev de que a SpaceX, empresa de Elon Musk, teria imposto restrições ao Starlink que prejudicaram operações militares com drones, interromperam missões e dificultaram a logística na linha de frente. Segundo autoridades ucranianas, a mudança foi implementada sem aviso prévio e afetou um sistema essencial para as comunicações e a coordenação das tropas desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

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Segundo Serhiy Beskrestnov, assessor do presidente ucraniano, a empresa passou a limitar o funcionamento dos terminais da versão militar do serviço, o Starshield, quando os equipamentos estão em movimento a velocidades superiores a 160 quilômetros por hora. “Nossas forças de defesa não receberam nenhum aviso sobre essa limitação, e isso levou à interrupção de várias missões”, escreveu o assessor no Telegram.

Os episódios ocorrem em meio ao agravamento das tensões entre Kiev e Washington. Nos últimos dias, Trump anunciou um acordo envolvendo o fornecimento de diesel russo aos Estados Unidos e suspendeu temporariamente restrições relacionadas às exportações do combustível. As medidas despertaram preocupação na Ucrânia, que teme um enfraquecimento da pressão econômica sobre o governo de Vladimir Putin.

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O desgaste aumentou após Trump afirmar, no último final de semana, que a Ucrânia deveria substituir Zelensky. As declarações reforçaram as incertezas sobre o apoio americano a Kiev, que também se intensificaram depois de ataques russos com mísseis balísticos contra a capital ucraniana. Autoridades do país disseram não ter recebido os alertas prévios no tempo esperado. Trump negou que os Estados Unidos tivessem interrompido o compartilhamento de informações de inteligência, e não havia uma explicação conclusiva para a ausência dos avisos.