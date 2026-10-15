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Ucrânia retoma ataques contra refinarias russas; Zelensky pede ‘honestidade’ dos EUA

Presidente ucraniano pediu que Washington não fique ao lado do 'agressor', em meio às crescentes tensões entre aliados

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 06h56
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às margens da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às margens da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. (Brendan SMIALOWSKI / AFP/Getty Images)
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A Ucrânia retomou ataques a refinarias russas com uma investida contra uma instalação na região de Riazan, informou o governador regional nesta quinta-feira, 15. Desde o anúncio surpresa feito no domingo pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre uma “trégua energética” entre a Moscou e Kiev, a Ucrânia havia se abstido de atacar refinarias russas — instalações que o líder americano apontou como responsáveis ​​pela alta nos preços do diesel nos mercados globais.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no entanto, já havia expressado frustração com ataques contínuos da Rússia à infraestrutura energética ucraniana — ataques que, segundo ele afirmou na quarta-feira, deixaram 600 mil pessoas sem energia elétrica. Ele alertou que a Ucrânia não suspenderia seus próprios ataques por tempo indeterminado caso a Rússia não retribuísse, e também criticou o que classificou como um favorecimento de Trump em relação à Rússia.

+ Zelensky acusa Putin de desprezar pedido de trégua de Trump após novos ataques

Em publicação nas redes sociais nesta quinta, o mandatário ucraniano pediu ainda que Washington não fique ao lado do “agressor”.

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“Precisamos de HONESTIDADE de nossos parceiros sobre esta guerra: é importante que todos, nos Estados Unidos, fiquem não do lado do agressor, mas do lado de nossos esforços para proteger vidas, pôr fim a esta guerra e garantir a segurança”, escreveu no X, usando letras maiúsculas ao estilo do presidente americano Donald Trump.

A fala se dá ainda em meio às acusações de Kiev de que a SpaceX, empresa de Elon Musk, teria imposto restrições ao Starlink que prejudicaram operações militares com drones, interromperam missões e dificultaram a logística na linha de frente. Segundo autoridades ucranianas, a mudança foi implementada sem aviso prévio e afetou um sistema essencial para as comunicações e a coordenação das tropas desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022. 

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Segundo Serhiy Beskrestnov, assessor do presidente ucraniano, a empresa passou a limitar o funcionamento dos terminais da versão militar do serviço, o Starshield, quando os equipamentos estão em movimento a velocidades superiores a 160 quilômetros por hora. “Nossas forças de defesa não receberam nenhum aviso sobre essa limitação, e isso levou à interrupção de várias missões”, escreveu o assessor no Telegram.

Os episódios ocorrem em meio ao agravamento das tensões entre Kiev e Washington. Nos últimos dias, Trump anunciou um acordo envolvendo o fornecimento de diesel russo aos Estados Unidos e suspendeu temporariamente restrições relacionadas às exportações do combustível. As medidas despertaram preocupação na Ucrânia, que teme um enfraquecimento da pressão econômica sobre o governo de Vladimir Putin.

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O desgaste aumentou após Trump afirmar, no último final de semana, que a Ucrânia deveria substituir Zelensky. As declarações reforçaram as incertezas sobre o apoio americano a Kiev, que também se intensificaram depois de ataques russos com mísseis balísticos contra a capital ucraniana. Autoridades do país disseram não ter recebido os alertas prévios no tempo esperado. Trump negou que os Estados Unidos tivessem interrompido o compartilhamento de informações de inteligência, e não havia uma explicação conclusiva para a ausência dos avisos.

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