Ucrânia relata ganhos em área que foi palco das maiores batalhas na guerra

A Ucrânia afirmou nesta segunda-feira, 10, que suas tropas estão apertando o cerco em torno de militares da Rússia que ocupam a cidade de Bakhmut, palco dos maiores conflitos no país. Kiev disse que os soldados estão tendo sucesso no avanço no leste e no sul ucraniano.

Durante a contraofensiva, a vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, disse que as tropas de Kiev recuperaram 10,2 quilômetros quadrados de território no sul e quatro quilômetros quadrados no leste na semana passada. No sul, Melitopol e Berdiansk foram citadas entre as cidades onde estão ocorrendo “batalhas quentes”.

Segundo Maliar, a Ucrânia também assumiu o controle das principais posições em torno de Bakhmut e estabeleceu o controle sobre as entradas e saídas da cidade. Desde o início da contraofensiva, no começo de junho, os militares ucranianos disseram que suas tropas já haviam retomado 169 quilômetros quadrados na frente sul e 24 quilômetros quadrados ao redor de Bakhmut.

“No setor de Bakhmut, o inimigo está na defensiva”, disse Maliar. “No flanco sul, há um certo avanço de nossas tropas.”

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reagiu à notícia antes da cúpula da Otan na Lituânia, que começa na próxima terça-feira, 11, ressaltando que as tropas estão avançando o mais rápido possível.

“Todos nós queremos fazer isso mais rápido porque cada dia significa novas perdas de ucranianos. Estamos avançando. Não estamos presos”, disse Zelensky. “Todos nós gostaríamos de ver a contraofensiva realizada em um período de tempo mais curto. Mas existe a realidade. Hoje, a iniciativa está do nosso lado”.

Por outro lado, a Rússia não reconheceu os ganhos ucranianos. Moscou diz que os combates têm sido intensos desde o início da contraofensiva, mas ainda mantém faixas de território no leste e no sul.

Também nesta segunda-feira, dois grupos midiáticos independentes russos, Mediazone e Meduza, junto a cientistas de dados da universidade alemã de Tübingen, usaram dados do governo da Rússia para colocar luz sobre um dos segredos mais guardados de Moscou: o custo humano da invasão à Ucrânia, iniciada em fevereiro do ano passado. De acordo com a primeira análise estatística independente, quase 50.000 homens russos morreram no conflito.

Na semana passada, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev ter contratado 185 mil novos soldados para se juntarem ao Exército russo desde o início do ano. O recrutamento é uma nova tentativa de Moscou para reerguer as forças militares enfraquecidas pela contraofensiva ucraniana.

