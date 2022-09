Ucrânia recuperou mais de 1.000 km² de território, diz Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse na quinta-feira 8 que o país reconquistou mais de 1.000 quilômetros quadrados de território na última semana. O anúncio ocorre após um contra-ataque surpresa na região nordeste de Kharkiv e uma pressão sustentada sobre as forças russas no sul do país.

“Nossos heróis já libertaram dezenas de assentamentos. E hoje esse movimento continuou, há novos resultados”, disse Zelensky em seu discurso noturno na quinta. “No total, mais de mil quilômetros quadrados de nosso território foram liberados desde 1º de setembro.”

O líder ucraniano agradeceu a todos que servem nas Forças Armadas e nas brigadas que retomaram o território.

Zelensky também agradeceu o pacote de US$ 675 milhões (R$ 3,5 bilhões) em ajuda militar anunciada ontem pelos Estados Unidos e US$ 1 bilhão (R$ 5, 1 bilhões) que a Ucrânia deve receber de um pacote geral de apoio a 19 países europeus considerados em risco de futura agressão russa.

“Cada um desses passos de nossos parceiros tem um impacto real na força de nosso Estado e de toda a Europa na defesa contra o terror russo”, disse ele.

Um conselheiro do governo do presidente Zelensky afirmou que o contra-ataque da Ucrânia em Kharkiv provou que pode expulsar a Rússia de seus territórios.

Escrevendo no Twitter, Mykhailo Podoliak, conselheiro do chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia, disse:

“O que a contra-ofensiva ucraniana eficaz diz ao mundo?

“1. A Ucrânia provou a capacidade de desocupar seus territórios. Não haverá congelamento do conflito.

“2. A Ucrânia provou que pode efetivamente usar armas ocidentais modernas.

“3. As tropas russas têm que sair. Vai doer.”

O think tank Instituto para o Estudo das Guerras afirmou em relatório nesta sexta-feira, 9, que a Ucrânia provavelmente retomará a cidade de Kupiansk, na região de Kharkiv, dentro de 72 horas.

A última avaliação do grupo disse que as forças ucranianas avançaram até 20 quilômetros da cidade e que a retomada pioraria significativamente a comunicação entre as forças russas na região.

“As posições de retaguarda russas em Kharkiv estão agora expostas a mais avanços ucranianos, e as forças ucranianas provavelmente capturarão Kupiansk nas próximas 72 horas”, afirmou.

“A perda de Kupiansk e outras áreas de retaguarda em linhas terrestres críticas de comunicação prejudicará os esforços russos para apoiar as operações ofensivas e de defesa, mas não cortará completamente as linhas de comunicação russas com Izyum”.

O espaço entre o Izyum e a cidade de Kharkiv, a noroeste, atualmente faz parte da linha de frente entre as forças ucranianas e russas.

Enquanto isso, o presidente russo, Vladimir Putin, “não está considerando” comparecer ao funeral da rainha Elizabeth II, disse seu porta-voz. O Kremlin vai “esperar pelo anúncio do protocolo da cerimônia” antes de decidir quem representaria a Rússia.