Ucrânia pode ser segundo Vietnã, diz chefe da espionagem russa aos EUA

O chefe do Serviço de Inteligência Estrangeiro Russo (SVR), Sergey Naryshkin, disse aos Estados Unidos nesta quinta-feira, 7, que o apoio ocidental à Ucrânia pode criar um ‘segundo Vietnã‘.

“A Ucrânia vai se transformar num ‘buraco negro’, absorvendo cada vez mais recursos e pessoas”, afirmou o funcionário do presidente russo, Vladimir Putin, em artigo publicado no jornal interno do SVR, “The Intelligence Operative”.

“Em última análise, os EUA correm o risco de criar um ‘segundo Vietnã’ para si próprios, e cada nova administração americana vai ter que tentar lidar com isso”, acrescentou Naryshkin.

Até agora, o Ocidente concedeu mais de US$ 246 bilhões (mais de R$ 1,2 trilhões) em ajuda e armas, mas a contraofensiva não foi capaz de retomar o controle de cerca de um quinto do território ucraniano dominado pela Rússia.

Desde o envio de tropas por Putin, milhares de pessoas foram mortas e feridas no conflito, o maior entre Moscou e o lado ocidental do globo pós-Guerra Fria.

A fonte secou

As declarações do líder da SVR surgem depois dos senadores do Partido Republicano bloquearem, na noite de quarta-feira 6, um projeto de lei de gastos emergenciais que forneceria bilhões de dólares em auxílio para a Ucrânia e Israel.

Ao final da votação, 49 senadores se posicionaram a favor e 51 contra o pacote de US$ 110,5 bilhões (R$ 542 bilhões) — era necessário o apoio de 60 parlamentares para aprovação. Com isso, aumenta a pressão sobre o presidente americano, Joe Biden, para fornecer novas remessas de ajuda bélica à Ucrânia antes do final de 2023.

Apelo de Biden

Antes do ser vetado pelo Congresso, Biden apelou aos opositores republicanos que autorizassem os novos investimentos na Ucrânia. O principal argumento usado foi de que uma eventual vitória dos russos os deixaria em posição de atacar outros aliados da Otan, o que obrigaria os Estados Unidos a entrar na guerra.

“Se Putin tomar a Ucrânia, ele não irá parar por aí”. Então, acrescentou Biden, “teremos algo que não procuramos e que não temos hoje: tropas americanas lutando contra tropas russas”.

O governo também tentou tornar o pacote mais palatável ao incluir fundos para ambos aliados americanos em guerra, bem como para a segurança da fronteira sul, com o México, mas os republicanos exigiram medidas ainda mais duras para controlar a imigração.