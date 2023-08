Ucrânia perde mais de 40 drones por dia, diz chefe do Serviço Especial

O chefe do Serviço Especial de Comunicações da Ucrânia, Yurii Shchyhol, afirmou nesta terça-feira, 29, que o país perde entre 40 a 45 drones diariamente no conflito contra a Rússia, iniciado em fevereiro do ano passado. Em entrevista a uma rede de TV local, ele alegou que o prejuízo abrange tanto modelos básicos, como os Mavic e Matrice, quanto “grandes drones profissionais de produção ucraniana e estrangeira”.

“Esta guerra mudou a abordagem ao uso de drones”, afirmou. “Eles são usados ​​para reconhecimento de curto alcance, bem como para controle de fogo, e drones de ataque são usados ​​para destruir mão de obra e equipamentos inimigos”.

Além disso, Shchyhol relatou que o governo ucraniano, presidido por Volodymyr Zelensky, compra “quase tudo que está disponível no mercado”, tendo encomendado, ao todo, mais de 22 mil drones e recebido 15 mil deles.

+ Drone ucraniano destrói bombardeiro supersônico da Rússia

Aliado de Kiev, os Estados Unidos integram a empreitada de auxiliar as Forças Armadas da Ucrânia. Ainda nesta terça-feira, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou um pacote adicional de assistência de segurança de US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhões) ao governo ucraniano.

Continua após a publicidade

A ajuda extra inclui mísseis de defesa aérea, munição de artilharia, sistemas Javelin, foguetes e equipamentos de remoção de minas, além de “peças sobressalentes [para ambulâncias], serviços, treinamento e transporte”.

“A Rússia começou esta guerra e pode acabar com ela a qualquer momento, retirando as suas forças da Ucrânia e interrompendo os seus ataques brutais”, destacou Blinken. “Até que isso aconteça, os Estados Unidos e os nossos aliados e parceiros permanecerão unidos à Ucrânia, enquanto for necessário.”

+ Ataque com drone atinge prédio em Moscou pela sexta noite consecutiva

Continua após a publicidade

Em maio, um levantamento do Royal United Services Institute, um think tank de segurança sediado no Reino Unido, revelou que a Rússia derrubava, em média, ao menos 10 mil drones ucranianos todos os meses, cerca de 300 por dia. O relatório afirma, inclusive, que as forças de Vladimir Putin, presidente russo, apostam na chamada guerra eletrônica, na qual sistemas sofisticados enviam sinais falsos e confundem a navegação dos dispositivos de Kiev.

Entre julho e agosto deste ano, a Ucrânia realizou ataques de drones contra a Rússia, incluindo a destruição de um bombardeio supersônico na última terça-feira. Até o momento, não se sabe a opinião dos cidadãos russos sobre o emprego de drones na guerra. Em contrapartida, o apoio à “operação militar especial” – como o presidente russo, Vladimir Putin, se refere à guerra – segue alto, chegando a 75% da população.

Publicidade

Siga