Ucrânia não parece querer ‘soluções mutuamente aceitáveis’, diz Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira, 15, que a Ucrânia “não demonstra uma atitude séria para encontrar soluções mutuamente aceitáveis”. Ele deu a declaração durante uma conversa telefônica com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, de acordo com o serviço de imprensa do Kremlin.

Os dois discutiram a situação em torno do que Putin chama de “operação especial na Ucrânia”. O presidente russo teria, segundo a agência estatal RIA, apresentado “avaliações fundamentais das negociações entre os representantes russos e ucranianos para desenvolver acordos” ao presidente do Conselho Europeu.

Além disso, Putin aproveitou a ligação para criticar a União Europeia pelos países terem “ignorado”, segundo ele, a ação das forças ucranianas contra a região separatista de Donetsk, o que teria deixado “inúmeras baixas civis”.

A Rússia também implementou nesta terça uma nova lei que torna mais difícil para empresas estrangeiras de leasing de aeronaves reaver seus aviões diante das sanções ocidentais.

Também chamado de arrendamento mercantil, o leasing é uma espécie de aluguel de aeronaves feito pelas companhias aéreas, algo bem comum no mercado.

A nova lei permitirá que jatos estrangeiros sejam registrados na Rússia “para garantir o funcionamento ininterrupto das atividades no campo da aviação civil”.

A medida ocorre depois que Bermudas e Irlanda, onde quase todos os aviões estrangeiros arrendados que operam na Rússia estão registrados, disseram que estavam suspendendo os certificados de aeronavegabilidade para essas aeronaves.

A mudança na lei, sancionada pelo presidente Vladimir Putin, busca contornar essa sanção trazendo registro e certificação de segurança para dentro das fronteiras da Rússia e usando aeronaves estrangeiras para voar rotas domésticas pelo vasto país.