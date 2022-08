Ucrânia: ‘Não há controle adequado’ das operações de usina nuclear tomada

O ministro do Interior da Ucrânia, Denys Monastyrskyi, afirmou nesta sexta-feira, 12, que “não há controle adequado” sobre as operações na usina nuclear de Zaporizhzhia, que foi tomada pela Rússia.

A usina está sob controle das forças russas desde sua captura em março, mas continuava operando com capacidade reduzida, em grande parte por técnicos civis ucranianos.

Um recente aumento nos ataques na área circundante da usina levou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) a declarar que a situação “alarmante” atingiu uma “hora grave” na quinta-feira 11.

Repetindo que o governo ucraniano já apelou à AIEA para garantir o controle adequado sobre a usina, Monastyrskyi disse que seu ministério “está se preparando para qualquer cenário”.

“Não há controle adequado sobre as operações na central nuclear de Zaporizhzhia”, disse Monastyrskyi em um post no Facebook. “Agora, na verdade, não está apenas nas mãos do inimigo, mas também nas mãos de especialistas não treinados que podem realmente permitir uma tragédia.”

“Aqueles especialistas ucranianos que permaneceram lá estão parcialmente proibidos de chegar às áreas onde deveriam estar. Como se sabe, o equipamento militar da Federação Russa está localizado no território da estação agora. Tudo isso é avaliado como o mais alto nível de ameaça”, acrescentou.

Ambos os lados culparam um ao outro por colocar a usina em risco. Monastyrskyi acusou as forças russas de bombardear a unidade de energia da usina.

“É difícil imaginar a escala da tragédia que pode acontecer se os russos continuarem lá”, disse ele.