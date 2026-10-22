Ucrânia manda famílias fugirem de Kramatorsk e Sloviansk, seus dois últimos redutos no leste

Em meio à guerra iniciada pela invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, as autoridades ucranianas ordenaram nesta quinta-feira, 22, a retirada obrigatória de famílias com crianças de Kramatorsk e Sloviansk, dois dos principais centros urbanos ainda sob controle de Kiev na região de Donetsk, no leste do país.

As duas cidades são os últimos grandes redutos ucranianos na região, que Moscou reivindica como parte de seu território. As forças russas vêm avançando há meses e estão a cerca de 8 a 24 quilômetros dessas áreas, segundo as distâncias informadas pelas autoridades.

“Vamos ampliar a zona de evacuação obrigatória para famílias com filhos, abrangendo agora todas as localidades das aglomerações de Kramatorsk e Sloviansk”, anunciou no Telegram o governador regional, Vadim Filashkin. Ele não informou quantas pessoas serão afetadas pela nova medida.

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Anteriormente, as autoridades locais já haviam determinado a retirada de famílias com crianças de partes dessas duas aglomerações urbanas. Segundo Filashkin, a situação de segurança continua se deteriorando, e as forças russas atacam as cidades diariamente.

“Permanecer lá com crianças representa um risco injustificável”, afirmou o governador.

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Na terça-feira, quatro pessoas morreram em um ataque russo contra Kramatorsk. Duas semanas antes, outras 30 morreram em um ataque contra dois ônibus na mesma cidade.

Em meados de outubro, Yulia Rijakova, uma autoridade local ucraniana, informou que cerca de 350 crianças ainda viviam na região de Kramatorsk e Sloviansk. Segundo ela, mais de 70 mil pessoas, entre elas 3 mil crianças, permaneciam nas áreas da região de Donetsk controladas por Kiev.

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O pedido de retirada se poucas horas após uma reunião entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o enviado especial americano Steve Witkoff, na quarta-feira 21, em São Petersburgo, para discutir possíveis caminhos para o fim da guerra. Depois do encontro, a Rússia anunciou que está pronta para retomar as negociações com os Estados Unidos e a Ucrânia em novembro. A última rodada de conversas trilaterais oficiais ocorreu em fevereiro, em Abu Dhabi.

“Nosso presidente informou a Steve Witkoff que estamos, a princípio, prontos para retomar essas conversas”, disse o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, à imprensa, acrescentando que esses contatos poderiam ocorrer em meados de novembro e teriam como “tema principal o reforço da segurança após o fim do conflito”.

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Também na quarta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, propôs “congelar” a linha de frente da guerra como primeiro passo para uma negociação de cessar-fogo.