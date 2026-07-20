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Ucrânia lança mais de 400 drones contra Moscou, deixando uma dezena de feridos

Ataque provocou incêndio no importante complexo industrial Iuzhnie Vrata, além de atingir residências e infraestruturas civis, segundo a Rússia

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 09h50 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h07
Complexo logístico "Southern Gates", na cidade de Domodedovo, atingido por um ataque ucraniano em 20 de julho de 2026.
Complexo logístico "Southern Gates", na cidade de Domodedovo, atingido por um ataque ucraniano em 20 de julho de 2026.  (TATYANA MAKEYEVA/AFP)
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A Ucrânia lançou mais de 400 drones contra Moscou, capital da Rússia, e sua região metropolitana na noite de domingo 19, deixando dez feridos, entre eles três chineses.

“Após o ataque com drones contra a região de Moscou, dez pessoas ficaram feridas”, entre elas uma menina de 11 anos, detalhou o governador regional, Andrei Vorobyov, em seu canal no aplicativo de mensagens Telegram. Ele acrescentou que os três cidadãos chineses foram hospitalizados.

De acordo com autoridades da capital russa, o ataque provocou um incêndio no importante complexo industrial Iuzhnie Vrata, localizado 30 quilômetros ao sul da capital russa, e atingiu residências e infraestruturas civis em Domodedovo, Podolsk e Odintsovo. Segundo seu site oficial, Iuzhnie Vrata conta com armazéns que ocupam 600 mil metros quadrados, sendo um dos maiores complexos da Rússia.

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O prefeito de Moscou, Andrei Vorobyov, informou que 85 drones foram destruídos nos subúrbios da metrópole e os demais foram interceptados. O distrito de Domodedovo abriga um dos aeroportos internacionais da capital russa.

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O Comitê de Investigação da Rússia anunciou a abertura de um processo por “atentado” em decorrência do “ataque maciço das forças ucranianas na região de Moscou”.

Troca de ataques

O ataque ucraniano ocorre após uma escalada das tensões na guerra durante o fim de semana. A Rússia lançou uma série de mísseis balísticos contra Kiev no domingo, deixando pelo menos seis pessoas mortas e dezenas feridas. Além da capital, os bombardeios atingiram Kharkiv, Kherson e Sumy.

A ofensiva com 41 mísseis balísticos – a maior em um único ataque desde o início da guerra, segundo autoridades ucranianas – atingiu um dormitório, um bloco residencial e um supermercado, além de edifícios não residenciais e armazéns.

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No sábado, a Ucrânia lançou drones contra um armazém localizado em Moscou, deixando sete trabalhadores mortos, enquanto outro ataque provocou um incêndio em um depósito de petróleo na região metropolitana da capital. Segundo o governador Evgeniy Pervyshov, cerca de 25 pessoas ficaram feridas após o ataque da Ucrânia. O armazém atingido pertencia a maior varejista da Rússia, Wildberries.

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