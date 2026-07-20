Ucrânia lança mais de 400 drones contra Moscou, deixando uma dezena de feridos

De acordo com autoridades da capital russa, o ataque provocou um incêndio no importante complexo industrial Iuzhnie Vrata, localizado 30 quilômetros ao sul da capital russa, e atingiu residências e infraestruturas civis em Domodedovo, Podolsk e Odintsovo. Segundo seu site oficial, Iuzhnie Vrata conta com armazéns que ocupam 600 mil metros quadrados, sendo um dos maiores complexos da Rússia.

O prefeito de Moscou, Andrei Vorobyov, informou que 85 drones foram destruídos nos subúrbios da metrópole e os demais foram interceptados. O distrito de Domodedovo abriga um dos aeroportos internacionais da capital russa.

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O Comitê de Investigação da Rússia anunciou a abertura de um processo por “atentado” em decorrência do “ataque maciço das forças ucranianas na região de Moscou”.

Troca de ataques

O ataque ucraniano ocorre após uma escalada das tensões na guerra durante o fim de semana. A Rússia lançou uma série de mísseis balísticos contra Kiev no domingo, deixando pelo menos seis pessoas mortas e dezenas feridas. Além da capital, os bombardeios atingiram Kharkiv, Kherson e Sumy.

A ofensiva com 41 mísseis balísticos – a maior em um único ataque desde o início da guerra, segundo autoridades ucranianas – atingiu um dormitório, um bloco residencial e um supermercado, além de edifícios não residenciais e armazéns.

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No sábado, a Ucrânia lançou drones contra um armazém localizado em Moscou, deixando sete trabalhadores mortos, enquanto outro ataque provocou um incêndio em um depósito de petróleo na região metropolitana da capital. Segundo o governador Evgeniy Pervyshov, cerca de 25 pessoas ficaram feridas após o ataque da Ucrânia. O armazém atingido pertencia a maior varejista da Rússia, Wildberries.