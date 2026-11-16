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Ucrânia lança maior ataque com drones contra Rússia desde o início da guerra

Ofensiva atingiu ponte estratégica que liga a península da Crimeia ao território russo; Ministério da Defesa disse ter abatido 1.336 drones em 16 regiões

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 09h12 | Atualizado em 16 nov 2026, 10h47
Ponte de Kerch, que liga a Crimeia à Rússia, atingida pela Ucrânia em 16 de novembro de 2026.
Ponte de Kerch, que liga a Crimeia à Rússia, atingida pela Ucrânia em 16 de novembro de 2026. (STRINGER/AFP)
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A Ucrânia lançou na madrugada desta segunda-feira, 16, o maior ataque noturno com drones contra a Rússia desde o início da guerra, em 2022, informou a agência de notícias Reuters. A ofensiva atingiu uma ponte estratégica que liga a anexada península da Crimeia ao território russo.

O Ministério da Defesa russo afirmou ter abatido 1.336 aeronaves não tripuladas em 16 regiões. O total supera o recorde noturno anterior, de 1.254 drones, registrado em 29 de outubro, segundo a agência. Quase 600 aparelhos foram interceptados quando se aproximavam da capital russa, informou o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin.

O governador da Crimeia nomeado por Moscou, Sergei Aksyonov, confirmou que a ponte Kerch havia sido atingida e anunciou restrições à circulação. O Ministério dos Transportes russo informou que o tráfego rodoviário foi suspenso temporariamente para reparos, enquanto os trens continuaram a circular normalmente. Aksyonov não informou se houve mortos ou feridos.

“Como consequência, a circulação ficará limitada, previsivelmente até o meio-dia”, afirmou o governador russo.

Siga

Com 19 quilômetros de extensão, a ponte sobre o estreito de Kerch liga o território russo à península anexada por Moscou em 2014 e é uma importante rota de abastecimento de suas forças. Construída depois da anexação, a estrutura se tornou um dos principais projetos de infraestrutura do governo de Vladimir Putin

A ponte já havia sido atacada em outras ocasiões desde o início da guerra. Em outubro de 2022, a explosão de um caminhão carregado de explosivos matou quatro pessoas e reduziu a capacidade de circulação por meses.

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Também nesta segunda, forças ucranianas atacaram uma grande instalação petroquímica, uma refinaria de petróleo e uma unidade de produção militar na Rússia. Segundo Kiev, as investidas são uma resposta aos bombardeios russos contra suas cidades e sua rede elétrica, que frequentemente deixam milhões de pessoas sem energia e aquecimento.

Negociações

Na semana passada, uma nova rodada de negociações em Abu Dhabi foi seguida pela reafirmação das exigências territoriais de Putin, rejeitadas por Kiev. Os esforços diplomáticos têm produzido poucos resultados para encerrar a guerra, que se aproxima de completar cinco anos.

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O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que Washington propôs que a Ucrânia cedesse parte do território do país em troca da adesão à Otan. Moscou, porém, rejeita a entrada da Ucrânia na aliança militar.

Nesta semana, Putin participará da primeira reunião trilateral com os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, em Shenzhen, no sul do território chinês. O encontro ocorrerá à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

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O Ministério das Relações Exteriores da China informou nesta segunda-feira que os três líderes discutirão a “paz mundial”. Fontes do governo americano, no entanto, anteciparam que a guerra na Ucrânia não deve ser abordada na reunião.

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