Ucrânia insiste que Rússia não tem controle completo sobre Bakhmut

Dois dias depois que a Rússia declarou ter controle total sobre Bakhmut, a Ucrânia disse nesta segunda-feira, 22, que suas forças ainda ocupam áreas nos arredores da cidade na região de Donbas, e continuam a batalhar contra os mercenários russos que controlam o centro da cidade em ruínas.

As autoridades ucranianas reconhecem, ainda assim, que agora controlam apenas uma pequena parte de Bakhmut. A vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, disse nesta segunda-feira que os soldados controlam algumas áreas na periferia sudoeste da cidade, enquanto continuam a lutar por áreas estratégicas (mais elevadas) nas partes norte e sul dos subúrbios.

“O potencial ofensivo do inimigo foi significativamente reduzido, enormes perdas foram infligidas ao inimigo, ganhamos tempo para certas ações, que serão reveladas posteriormente”, disse Maliar.

A Ucrânia considera a batalha foi fundamental em sua estratégia para esgotar os militares russos. O alto número de baixas russas e a queda do moral das forças inimigas são vistos como importantes para Kiev, enquanto se prepara para uma grande contra-ofensiva.

Oleksandr Syrskyi, comandante das forças terrestres das Forças Armadas Ucranianas, afirmou ainda que as suas posições atuais do seu exército ao redor de Bakhmut permitem um contra-ataque dentro da cidade,

“Apesar de agora controlarmos uma pequena parte de Bakhmut, a importância de sua defesa não perde sua relevância”, disse Syrskyi. “Isso nos dá a oportunidade de entrar na cidade em caso de mudança na situação. E com certeza vai acontecer.”

A névoa da guerra tornou impossível confirmar a situação no terreno em Bakhmut. O Ministério da Defesa da Rússia declarou que mercenários do Grupo Wagner, apoiados pelo exército oficial russo, tomaram a cidade, enquanto o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que Bakhmut não estava totalmente ocupada.

Em um vídeo postado no Telegram, o chefe do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, afirmou que a cidade caiu sob controle total de Moscou por volta do meio-dia de sábado 20. Mais tarde, Vladimir Putin parabenizou os mercenários e as forças regulares russas pela “conclusão da operação para libertar Artyomovsk [o nome da cidade na era soviética]”.

Maliar alegou que a informação estava incorreta, dizendo que “o inimigo falhou em cercar Bakhmut”.

“Eles perderam parte das alturas ao redor da cidade. O avanço contínuo de nossas tropas nos subúrbios complica muito a presença do inimigo”, disse a vice-ministra da Defesa da Ucrânia. “Nossos soldados tomaram a cidade em um semi-cerco, o que nos dá a oportunidade de destruir o inimigo.”

Cerca de 55 quilômetros ao norte da capital regional de Donetsk, controlada pela Rússia, Bakhmut era um importante centro industrial, cercado por minas de sal e gesso e lar de cerca de 80.000 pessoas antes da guerra. Tudo está agora reduzido a um deserto fumegante.