Ucrânia iniciou segunda onda da contraofensiva em Zaporizhzhia, diz Rússia

Autoridades e blogueiros militares da Rússia afirmaram nesta quarta-feira, 26, que as forças da Ucrânia iniciaram uma grande ofensiva na região de Zaporizhzhia, no sudeste do país, e já parecem ter ganhos modestos na área nos últimos dias. A informação foi confirmada pelo governador instalado por Moscou na região, Yevgeny Balitsky.

De acordo com Vladimir Rogov, membro da administração russa de Zaporizhzhia, a segunda onda da contraofensiva ucraniana já começou. Em postagem no aplicativo de mensagens Telegram, ele disse que Kiev enviou forças máximas para romper as defesas de Moscou em Orikhiv, que fica na região.

“No início desta manhã, após preparação massiva de artilharia e ataques aéreos, os [ucranianos] foram atacar nossas posições perto de Rabotino [a grafia russa de Robotyne]”, afirmou Rogov.

Além disso, a autoridade russa alegou que as forças russas estavam usando todo o seu arsenal, incluindo ataques de aviação, para fazer as unidades ucranianas, que ele alegou serem equipadas e treinadas pelo Ocidente, recuarem.

“Os combatentes dessas brigadas foram treinados no exterior e as próprias brigadas estão equipadas com equipamentos militares ocidentais, incluindo tanques Leopard e BMPs Bradley”, acrescentou Rogov.

Uma situação semelhante foi descrita ao longo da linha de frente sul pelo blogueiro militar russo Rybar. Segundo ele, houve um ataque na região com dezenas de veículos blindados, “incluindo tanques, veículos de combate de infantaria, veículos blindados de transporte de soldados e veículos blindados de combate”.

“O inimigo conseguiu penetrar [as defesas russas] em três pontos”, disse Rybar. “Agora, batalhas ferozes estão acontecendo nesta área.”

De forma habitual, Kiev não se pronunciou sobre a suposta ofensiva, que decorre de avanços de suas forças nos dias anteriores. Em sua atualização matinal, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse apenas que “as Forças de Defesa ucranianas continuam a conduzir operações ofensivas nas direções de Bakhmut, Melitopol e Berdiansk”.

Sem entrar em detalhes, o relatório do governo ucraniano também afirmou que os russos fizeram tentativas frustradas de recuperar posições perdidas a nordeste de Robotyne, na região de Zaporizhzhia. Kiev disse que Moscou continua a oferecer resistência e a movimentar soldados na região.

“Os soldados ucranianas tiveram sucesso na área de Staromaiorske na linha de frente sul”, disse Andrii Kovalev, porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. “As Forças de Defesa [ucranianas] estão entrincheiradas nos limites [da cidade].”

Em meio as investidas nas linhas de frente sul e leste do país, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou confiança em seus soldados.

“Acreditamos nos nossos rapazes. Continuamos trabalhando”, escreveu Zelensky, depois de ser atualizado pelo comandante chefe das Forças Armadas Ucranianas, o general Valerii Zaluzhnyi.

