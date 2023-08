Ucrânia faz ofensiva no Mar Negro e ataca dois navios russos

A Ucrânia atacou um navio petroleiro da Rússia no Mar Negro com um drone que carrega explosivos. A embarcação não chegou a afundar, mas teve de ser rebocada. A ofensiva, ocorrida na noite de sexta, no estreito de Kertch, atingiu também outro navio de guerra da tropa de Vladimir Putin.

O petroleiro russo foi atingido na linha d’água. O kremilin informou que vários tripulantes sofreram ferimentos com cacos de vidro, em virtude do rompimento das janelas da embarcação, mas nenhum morreu. A Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro, promete contra-atacar. O alvo carrugava combustíveis para as tropas terrestres.

Já o outro ataque de Kiev atingiu um navio de transporte de tropas e equipamentos da Rússia no Porto de Novorossisk, que é um terminal petrolífero da Rússia. Ele também não foi a pique, mas ficou avariado e teve de ser rebocado.

Hoje, a autoridade marítima da Ucrânia divulgou um alerta dizendo que seis portos russos no Mar Negro serão considerados áreas de guerra, passíveis de ataques. O alerta é uma forma de pressionar a Rússia a retirar seus navios da região. As informações sobre os ataques aos navios russos foram divulgadas pelas agências internacionais de notícias AFP e Bloomberg.