Ucrânia estuda o sistema de defesa antimíssil Iron Dome, de Israel

O Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse, na quarta-feira (2), que está buscando mais cooperação de Israel em tecnologia de defesa aérea, em meio a temores de uma possível invasão da Rússia. Kiev esteve em contato com líderes israelenses sobre o sistema de defesa antimísseis Iron Dome, outras tecnologias de alerta de mísseis e tecnologia de defesa cibernética.

“Também estamos interessados ​​em aprofundar a cooperação de defesa em tecnologia de defesa, em particular relacionada à defesa aérea”, disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, em coletiva de imprensa.

Ele acrescentou que há uma “cooperação muito profunda” entre os países, sem dar detalhes, e agradeceu Israel por “desempenhar um papel diplomático entre a Ucrânia e a Rússia”, uma vez que o país asiático tem uma boa relação com as duas nações.

Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, disse que não acredita que em breve haverá um conflito violento entre a Ucrânia e a Rússia.

“Também não acho que uma guerra mundial esteja prestes a começar lá”, disse ele em comentários de um site.

“Temos o dever de agir com cautela sobre a crise Rússia-Ucrânia que nenhum outro país tem”, disse Lapid, pois tanto a Rússia quanto a Ucrânia têm grandes populações judaicas.

O Ministro israelense também se mostrou preocupado que a crise acabe fazendo com que outras nações se esqueçam das negociações em andamento sobre a restauração do acordo nuclear com o Irã de 2015, o qual Israel se opõe publicamente.

“Gostaríamos que os Estados Unidos dessem uma atenção muito maior a essa questão para evitar que coisas perigosas acontecessem”, afirmou Lapid.

Autoridades de Israel não identificadas informaram que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, telefonou para Lapid na quarta-feira para pedir a Israel que intervisse com a Rússia para diminuir a escalada na Ucrânia.

Israel afirma já ter falado com os russos, acrescentando que Lapid planeja falar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, nos próximos dias.

O embaixador da Rússia em Israel disse que os assuntos entre Moscou e Jerusalém não se concentram na Ucrânia, enquanto atacavam os países ocidentais por armar Kiev.