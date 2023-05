Ucrânia estaria pronta para contraofensiva “amanhã ou em uma semana”

A Ucrânia está pronta para lançar a alardeada contraofensiva às forças russas, disse à BBC, neste fim de semana, o secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksiy Danilov. Ele não deu uma data, mas disse que um ataque para retomar o território das forças de ocupação do presidente Vladimir Putin pode começar “amanhã, depois de amanhã ou em uma semana”.

Danilov alertou que o governo da Ucrânia “não tinha o direito de cometer um erro” na decisão porque esta era uma “oportunidade histórica” que não poderiam perder, disse o secretário que faz parte do gabinete de guerra do presidente Volodymyr Zelensky.

Em um comunicado, o general Valeriy Zaluzhnyi também mostrou que as forças do país estão prontas para uma contraofensiva. “É hora de recuperar o que é nosso”, escreveu o comandante militar. A declaração veio acompanhada por um vídeo, com imagens do preparo de tropas ucranianas para a batalha, registrado nas redes sociais.

A contraofensiva tem sido preparada pela Ucrânia nos últimos meses com um treinamento ostensivo das tropas e o recebimento de equipamentos militares de aliados ocidentais. O governo de Kiev quer mostrar ao povo da Ucrânia — e aos aliados ocidentais — que pode romper as linhas russas, acabar com o impasse militar efetivo e recapturar parte de seu território soberano.