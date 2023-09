Ucrânia enfrenta nova onda de ataques russos no leste do país

As forças ucranianas estão enfrentando uma nova onda de ataques russos às principais cidades da linha da frente no leste do país, declarou a vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, nesta quinta-feira, 14. Enquanto isso, Kiev ainda tenta prosseguir com a sua contraofensiva, iniciada três meses atrás.

Segundo Maliar, os militares estão enfrentando novos ataques russos a duas cidades que defendem há meses no leste: o centro de Avdiivka e a vizinha Maryinka. No sul, Maliar também revelou que as forças russas entrincheiradas depois de mais de um ano de ocupação “não estão simplesmente prestes a desistir”.

“Se falamos do Leste, a situação tornou-se muito mais difícil em Maryinka”, disse Maliar à televisão nacional. “Os russos aumentaram os bombardeamentos.”

+ Ucrânia faz maior ataque contra navios russos desde início da guerra

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse no seu relatório noturno que as tropas ucranianas repeliram 10 ataques russos perto de Maryinka nas últimas 24 horas. O documento disse que Moscou também está tentando recuperar posições perdidas a noroeste de Bakhmut, cidade que foi palco de alguns dos combates mais intensos.

De acordo com autoridades de Kiev, as tropas ucranianas alcançaram “sucesso estável” em seu esforço para recapturar Bakhmut e dominaram alguns objetivos em torno de Klishchivka, uma vila nas colinas ao sul. Além disso, mais ao norte, perto das cidades de Lyman e Kupiansk, os intensos combates das últimas semanas diminuíram.

Continua após a publicidade

Relatos publicados pelo Ministério da Defesa da Rússia no aplicativo de mensagens Telegram afirmam que as forças russas repeliram 10 ataques ucranianos no leste e sudeste. Analistas também esperam que tropas da Ucrânia avancem para o sul para romper uma ponte terrestre criada pelas forças de ocupação russas entre a Crimeia, anexada em 2014, e as suas tropas instaladas no leste.

+ Com promessas de apoio mútuo, Putin e Kim se reúnem na Rússia

Até o momento, a contraofensiva da Ucrânia na guerra tem focado na captura de aglomerados de aldeias num avanço para sul até ao Mar de Azov e na retomada de áreas em redor da cidade de Bakhmut, no leste. A campanha tem avançado mais lentamente do que os ganhos ucranianos há um ano, mas o presidente Volodymyr Zelensky rejeitou publicamente as críticas dos meios de comunicação ocidentais de que o processo está sendo demasiadamente demorado e está sendo prejudicado por uma estratégia ineficiente.

Publicidade

Siga