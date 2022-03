Ucrânia e Rússia farão nova rodada de negociações nesta segunda

As delegações da Ucrânia e da Rússia encarregadas da negociação em torno de um possível cessar-fogo na guerra que já dura pouco mais de um mês irão de se reunir presencialmente novamente nesta segunda, num encontro que deve durar até quarta-feira na Turquia.

A informação foi divulgada neste domingo, 27, pelo negociador ucraniano David Braun em sua página no Facebook. Segundo ele, a decisão foi acertada hoje durante uma videoconferência entre as partes.

A invasão da Ucrânia pela Rússia começou em 24 de fevereiro e desde então delegações dos países já se encontraram mais de uma vez para tentar um acordo sobre os destinos da guerra. Até o momento, contudo, não há sinais de que o conflito irá refluir.

No último dia 14, as comitivas tiveram a quinta rodada de negociações. Os ucranianos se disseram na ocasião dispostos a negociar, mas rejeitaram qualquer possibilidade de rendição. Já a Rússia disse que poderia cessar os ataques se a Ucrânia reconhecer Crimeia como território russo e que as regiões separatistas da Lugansk e Donetsk sejam tratadas como estados independentes.

Segundo a agência Reuters noticiou neste domingo, o chefe do setor de inteligência das forças armadas da Ucrânia disse que a Rússia pretende dividir o país em dois, tal qual ocorre com as Coreias do Norte e Sul, por exemplo. Ele teria indicado que uma forma de combater esse desfecho seria a adoção de uma guerra de guerrilha contra os agressores para evitar o avanço das tropas russas para o interior do país.