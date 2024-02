Ucrânia diz ter afundado navio de guerra russo com ataque de drone

A Ucrânia afirmou nesta quarta-feira, 14, afundado um navio de guerra russo após danificá-lo gravemente com um ataque de drones. A embarcaçã0, pertencente à frota de Moscou no Mar Negro, tornou-se o mais recente alvo do que tem sido um número crescente de investidas ucranianas contra alvos distantes fazendo uso desses equipamentos aéreos não tripulados.

A inteligência militar ucraniana divulgou um vídeo nesta quarta-feira que dizia mostrar vários drones navais se aproximando do grande navio de desembarque – usado para levar ao continente armas, blindados e soldados – da classe Ropucha, chamado Cesar Kunikov, na costa da Crimeia. Relatos na mídia russa local indicaram que havia uma operação de busca e resgate usando helicópteros em andamento sobre a água na região.

A agência de inteligência, ligada ao Ministério da Defesa, disse que os drones atingiram bombordo da embarcação e que ela “sofreu buracos críticos” e “começou a afundar”. O Cesar Kunikov pertence ao Projeto 775, uma classe de grandes navios de desembarque construídos na Polônia para a Marinha Soviética, que pode transportar 87 tripulantes e esteve ativo nos conflitos na Síria, Geórgia e Ucrânia.

Ataques bem-sucedidos

Blogueiros militares russos, que publicam regularmente informações sobre incidentes antes de serem confirmados pelo Exército, também corroboraram relatos de um ataque contra a embarcação. “Sucessivamente, a frota do Mar Negro revela-se incompetente e incapaz de repelir ataques de unidades ucranianas”, escreveu Rybar, um popular blogueiro militar russo, em resposta ao ataque ao Cesar Kunikov.

Se reconhecido pelos militares, o ataque será a segunda operação bem-sucedida deste mês contra um navio de guerra russo que opera no Mar Negro.

No dia 1º de fevereiro, drones marítimos ucranianos Magura V5 atingiram o navio de guerra russo Ivanovets num sofisticado ataque noturno, que evidenciou a vulnerabilidade da frota russa contra equipamentos aéreos não tripuladas. Na época, a inteligência militar da Ucrânia publicou um vídeo mostrando o momento da investida contra a corveta russa, que terminou com três imagens dramáticas mostrando-a tombando, explodindo e afundando.

O Ivanovets é um pequeno navio de guerra com mísseis, que normalmente comporta uma tripulação de cerca de 40 pessoas. Não ficou claro se houve vítimas, embora seja provável, dada a velocidade e intensidade do ataque.

Estratégia

Kiev tem tentado contestar o domínio de Moscou sobre o Mar Negro desde o início da guerra, em fevereiro do ano passado, mas só começou a obter sucesso por meio de ataques com mísseis de longo alcance, muitos deles fornecidos por aliados no Ocidente, e da utilização inovadora de drones marítimos.

Criados pelos ucranianos, esse tipo de drones, cujo modelo é baseado em jet-skis modificados, custam dezenas de milhares de dólares, operam em enxames e podem ser controlados remotamente. O vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa baseia-se numa seleção de transmissões de vídeo ao vivo dos drones, até ao momento do impacto, em alguns casos.

A Ucrânia disse que ambos os ataques foram realizados por uma unidade especial chamada Grupo 13, especializada em guerra naval não tripulada.