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Ucrânia diz que Rússia dá ataques de ‘presente de aniversário para Putin’; ao menos 24 morrem

Presidente Volodymyr Zelensky denuncia 'um dos bombardeios mais vis' de toda a guerra, que destruiu prédio residencial de 5 andares e outras construções

Por Sophia Paiva 7 out 2026, 15h55 | Atualizado em 7 out 2026, 16h19
Pessoas observam atrás de uma fita de isolamento vermelha e branca em uma rua arborizada, com uma ambulância ao fundo. Duas mulheres se abraçam no centro, e uma mulher à direita segura um cachorro pequeno
Moradores locais aguardam atrás da fita de isolamento enquanto equipes de resgate trabalham em um prédio residencial de cinco andares danificado após um ataque de drone russo em Kyiv, em 7 de outubro de 2026, em meio à invasão russa da Ucrânia. (Foto de Vladyslav Musiienko / AFP) (Foto por VLADYSLAV MUSIIENKO / AFP/AFP)
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Ucrânia diz que Rússia dá ataques de ‘presente de aniversário para Putin’; ao menos 24 morrem Priorize VEJA no Google

A Rússia voltou a lançar uma onda de bombardeios contra a Ucrânia nessa quarta-feira, 7, matando pelo menos 24 pessoas e danificando diversas construções. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou as Forças Armadas russas de matar civis em ataques deliberados como um “presente” para Vladimir Putin, que comemora seu 74º aniversário nesta data.

“Os russos queriam atacar de forma dolorosa e demonstrativa. Este foi um dos ataques mais vis (desde o início da guerra)“, afirmou o mandatário ucraniano.

Vídeos que circulam nas redes sociais capturaram o momento em que um míssil balístico atinge em cheio um prédio residencial de cinco andares na cidade de Pryluky, na região de Chernihiv, ao norte do país. As imagens mostram a estrutura de concreto colapsar, soterrando as pessoas que estavam no interior. Só lá, 18 pessoas morreram, incluindo quatro crianças, segundo autoridades ucranianas.

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Zelenskyy identificou as vítimas como Oleksandr, Kyrylo e Serhii — que tinha 1 ano de idade —, além de Maksym, de 8. Ele afirmou que havia cinco crianças entre as cerca de 50 pessoas feridas. As equipes de resgate continuam a vasculhar os escombros, visto que vários moradores ainda não haviam sido localizados, acrescentou ele.

Defesa ucraniana

Socorristas conseguiram salvar 15 pessoas com vida, com a ajuda de escadas para chegar nos andares mais altos.

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“Estávamos em casa, dormindo”, disse Olena Sayun, uma massagista de 40 anos, à agência de notícias AFP. “As janelas estouraram. Graças a Deus, cobrimos o menino com nossos corpos. Meu marido sofreu alguns cortes nas costas, e eu também”, explicou.

A Força Aérea da Ucrânia afirmou ter interceptado mais de 80% dos 46 drones a jato lançados pela Rússia, o que demostra um aumento significativo em relação às últimas semanas, quando, em média, as defesas aéreas conseguiram abater apenas de 50% a 60% dos projéteis.

O sistema Patriot, de fabricação americana, por sua vez, é a única arma no arsenal ucraniano que consegue interceptar mísseis balísticos de alta velocidade. Porém o fornecimento de exportação está precário, já que os próprios Estados Unidos passou a utilizar o mecanismo na guerra contra o Irã.

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O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças realizaram um “ataque maciço” contra instalações do complexo militar industrial em Kiev e outras regiões da Ucrânia, utilizando armamento de alta precisão lançado por terra, mar e ar, além de drones. Segundo a pasta, os principais alvos eram os lugares onde a empresa de defesa ucraniana Fire Point fabrica e armazena seus mísseis de cruzeiro Flamingo e drones de médio e longo alcance em Kiev.

Regiões ao redor da capital, bem como Chernihiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Poltava e Kharkiv também foram apontadas como alvo.

Nas cidades centrais de Dnipro e Kremenchuk, duas pessoas morreram quando mísseis atingiram torres residenciais e mais duas faleceram em Oleksandriia, segundo autoridades ucranianas. Além disso, outras duas pessoas morreram no distrito de Darnytskyi, no sudeste de Kiev.

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Em entrevista à agência de notícias Reuters na semana passada, Zelensky afirmou que a Ucrânia havia disparado seu primeiro míssil balístico de fabricação nacional em combate, produzido pela Fire Point. Ele disse esperar que a empresa tivesse um míssil FP-9 de longo alcance pronto até o outono. A Fire Point afirmou que essa arma será capaz de atingir Moscou.

Também nesta quarta, o mandatário ucraniano comunicou que seu Exército atingiu quatro alvos na Rússia nas últimas 24 horas, incluindo duas instalações petrolíferas russas e um campo de treinamento nas regiões de Perm, Samara e Astrakhan. Ele enfatizou que a Ucrânia atacaria os ativos energéticos da Rússia em resposta à escalada dos ataques de Moscou contra infraestrutura civil.

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