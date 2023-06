Ucrânia diz que ‘parou o inimigo’ russo na linha de frente do leste

A vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, disse nesta sexta-feira, 23, que suas forças armadas interromperam totalmente a ofensiva da Rússia no leste do país, em direção às cidades de Kupiansk e Lyman. Apesar da velocidade da contraofensiva estar diminuindo, Kiev também teve “sucesso” no sul, e Maliar garantiu que o “golpe principal” ainda está por vir.

“Tivemos batalhas muito ferozes nas direções de Kupiansk e Lyman, mas nossos soldados pararam o inimigo lá”, disse Maliar em entrevista à televisão ucraniana, acrescentando que a ofensiva russa de “grande escala” levou a “enormes” baixas do lado de Moscou, mas “agora parou”.

+ Rússia considera ataque contra maior usina nuclear da Europa, diz Zelensky

A vice-ministra da Defesa concedeu que o obstáculos implantados pela Rússia em uma faixa de 16 quilômetros no interior de suas linhas defensivas, com campos minados e barreiras de concreto anti-tanques, estão diminuindo a velocidade dos ataques ucranianos. No entanto, afirmou que a operação militar da Ucrânia está “se movendo de acordo com o plano”.

“Ainda temos os principais eventos pela frente. E o golpe principal ainda está por vir”, disse Maliar. “Todos os dias avançamos. Não é necessário esperar que a ofensiva seja algo muito rápido”, acrescentou.

Segundo ela, a Rússia, enquanto isso, está fortalecendo suas forças ao longo do front, “enviando unidades de assalto aerotransportadas para o sul e leste” e os soldados de reserva russos – recentemente realocadas para o leste do país – até agora não tiveram sucesso em romper as linhas ucranianas.

Continua após a publicidade

+ Lula diz que papa Francisco compartilha sua visão da guerra na Ucrânia

Também nesta sexta-feira, 23, Andriy Kovalov, porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, disse que os militares ucranianos tiveram “sucesso em duas áreas da frente sul”.

“Nas direções de Novodanylivka – Robotyne e Mala Tokmachka – Novofedorivka, eles alcançaram sucesso parcial e estão se entrincheirando nas linhas alcançadas”, afirmou em comunicado, acrescentando que seu exército continua realizando operações ofensivas na direção da cidade ocupada de Melitopol, no sul, e do porto de Berdiansk.

+ Ucrânia atingiu ‘portão para a Crimeia’ com mísseis, diz Rússia

A Ucrânia está nos estágios iniciais de seu contra-ataque mais ambicioso desde a invasão da Rússia, em fevereiro 2022. O exército já retomou oito aldeias, os ganhos mais substanciais no campo de batalha em sete meses.

Mas a Rússia ainda detém faixas de território no leste e no sul da Ucrânia, e as forças ucranianas ainda precisam avançar para as principais linhas defensivas que Moscou teve meses para preparar, em antecipação à contraofensiva.