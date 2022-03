Ucrânia diz que a Rússia quer dividir o país, como nas Coreias

Após falhar em sua tentativa de conquistar a capital ucraniana, Kiev, e destituir o presidente Volodymyr Zelensky, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, teria mudado a estratégia e agora quer dividir a Ucrânia em dois, de forma semelhante ao que acontece com a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. As informações foram divulgadas pelo general Kyrylo Budanov, chefe da inteligência militar do país.

As declarações foram feitas após Leonid Pasechnik, autoproclamado líder da República Popular de Luhansk, na região separatista, afirmar que um referendo para a adesão do território à Rússia deveria ser feito em breve. O governo ucraniano rebateu, dizendo que o resultado de um referendo como esse não teria valor em nenhum lugar do mundo e que a iniciativa é “ilegal”.

Pouco antes de iniciar a invasão, chamada pela Rússia de “operação militar especial”, Putin reconhecer as duas autoproclamadas repúblicas de Luhansk e Donetsk, em Donbass, no leste do país, como territórios independentes. O exército ucraniano luta contra milícias pró-Rússia na região desde 2014.

A partir de segunda-feira, as delegações da Rússia e da Ucrânia vão se reunir presencialmente na Turquia para tentar chegar a um cessar-fogo. O encontro deve continuar até quarta-feira. Neste domingo, o presidente turco, Recep Erdogan, ligou para Putin e reforço a necessidade de interromper as hostilidades.

Os ucranianos já disseram estar dispostos a negociar, mas rejeitam a possibilidade de rendição. Do outro lado, a Rússia poderia cessar os ataques se a Ucrânia reconhecer a Crimeia como território russo e tratar as regiões separatistas de Luhansk e Donetsk sejam tratadas como independentes.

No sábado, o presidente americano visitou a Polônia e fez um discurso inflamado, chamando Putin novamente de “ditador” e dizendo que o líder russo não poderia continuar no poder. O tom incomodou e o presidente francês, Emmanuel Macron, foi rápido em pedir para que as negociações mantenham um tom mais calmo. O Kremlin afirmou que “não cabe nem aos Estados Unidos nem aos americanos decidir quem continua no poder na Rússia”. E até o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou neste domingo que os Estados Unidos “não têm uma estratégia de mudança de regime na Rússia ou em qualquer lugar”.