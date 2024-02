Ucrânia derruba 14 de 17 drones lançados pela Rússia na madrugada

Sistemas de defesa aérea da Ucrânia destruíram 14 dos 17 drones lançados durante a madrugada pela Rússia, além de um míssil de cruzeiro, afirmou o Exército ucraniano nesta segunda-feira, 12.

Segundo Oleh Synehubov, governador da região de Kharkiv, no nordeste ucraniano, os ataques teriam partido da região russa de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia. De acordo com informações preliminares, citadas pelo político, não há relatos de mortes, mas prédios não residenciais foram danificados.

No sábado, ataque de drones na cidade mataram sete pessoas, incluindo duas crianças, e provocaram incêndios de grandes proporções, danificando pelo menos 15 casas residenciais. Na ocasião, sistemas de defesa derrubaram 23 dos 31 drones lançados por militares russos.