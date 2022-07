Ucrânia contra-ataca no sul do país e destrói ponte para isolar russos

O exército da Ucrânia lançou uma enxurrada de mísseis e foguetes nesta quarta-feira, 27, contra uma importante ponte sob controle dos russos, na cidade ocupada de Kherson. Os ataques parecem indicar que as operações para isolar a cidade estão se intensificando.

Vídeos e relatos de testemunhas mostraram até 18 explosões na ponte Antonivskiy, que passa sobre o rio Dnieper. A via é uma das principais rotas de reabastecimento russas para Kherson, mas suas defesas aéreas antimísseis aparentemente não conseguiram interceptar os ataques.

Russia says it shot down all of the rockets from last night's Ukrainian strike on the Antonivskiy Bridge across the Dnipro River in the Russian-occupied part of Ukraine's Kherson Oblast. Video evidence says otherwise. pic.twitter.com/R73XCFwwXy — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) July 27, 2022

Houve também relatos de que uma ponte ferroviária foi um alvo secundário.

As forças armadas da Ucrânia publicaram um vídeo de um minuto no Telegram, supostamente mostrando o lançamento de foguetes logo após a 1h desta quarta-feira. “O momento do voo sobre a ponte Antonivskiy”, disseram.

Em outra série de vídeos postados no Telegram, onde explosões altas podiam ser ouvidas, os militares acrescentaram: “Explosões na área da Ponte Antonivskiy”.

Um alto conselheiro presidencial de Volodymyr Zelenskiy, Anton Gerashchenko, citou as forças armadas da Ucrânia em uma atualização publicada na manhã de quarta-feira: “[os foguetes] Himars desferiram outro golpe poderoso em uma das duas pontes, que são usadas pelos invasores para uma transferência massiva de soldados. Vamos torcer para que desta vez a ponte Antonivskiy não resista ao poder do ataque de mísseis Himars.”

“Não estamos destruindo a infraestrutura, estamos destruindo os planos do inimigo”, disse Natalya Humenyuk, porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia.

⚡️Ukraine confirms strikes on key bridge in Kherson. Ukraine hit Antonivsky Bridge in the occupied Kherson with artillery overnight, severely damaging it. The bridge is one of the two crossings over the Dnipro River which Russia uses to transit military personnel and equipment. pic.twitter.com/lyGfnCrySN — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 27, 2022

Kirill Stremousov, vice-chefe da autoridade regional instalada pela Rússia em Kherson, falou com a mídia russa na manhã desta quarta-feira, confirmando que a ponte foi bombardeada, mas alegando que ainda estava de pé.

“O movimento sobre a ponte foi suspenso. De fato, esta noite houve ataques de Himars”, disse Stremousov, em um vídeo onde usa um colete à prova de balas. Ele também disse que sabe de pelo menos 10 disparos, e que o exército russo vai consertar a ponte.

Algumas fontes da mídia russa sugeriram que a ponte exigiria “extensos reparos”.

Kherson, capturada no início de março, tem sido um foco para os ucranianos. Kiev avançou pouco no interior, entre Mykolaiv e a cidade-alvo, desde abril. Contudo, com armas de longo alcance dos Estados Unidos, com uma distância de tiro de até 80 km, os ucranianos estão ficando mais confiantes.

Sergiy Khlan, assessor do chefe administrativo da região de Kherson, disse à TV ucraniana que Kiev chegou a um ponto de virada e que a região “definitivamente seria libertada em setembro”.

Os ataques mais recentes acontecem enquanto as forças russas continuam a atacar no sul, em preparação para uma contra-ofensiva há muito anunciada pela Ucrânia.