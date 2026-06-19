Ucrânia contra-ataca: como o país quebra as linhas de defesa da Rússia

A ofensiva de drones lançada pela Ucrânia contra Moscou na quinta-feira 18 revelou mais uma vez um problema que preocupa o Kremlin: a dificuldade de impedir que aeronaves não tripuladas atinjam o coração do país. Especialistas afirmam que Kiev vem explorando falhas estruturais da defesa aérea russa para ampliar o alcance de seus ataques.

Estratégia combina volume de drones, múltiplas rotas e ataques a sistemas de radar para pressionar Moscou longe da linha de frente.

Imagens que circularam nas redes sociais após o ataque mostraram cenas incomuns para a capital russa. Em uma delas, militares aparecem disparando mísseis portáteis em uma rodovia movimentada. Em outra, um míssil da própria defesa aérea aparentemente erra o alvo e atinge um tanque de combustível nos arredores da cidade.

Para analistas ouvidos pela CNN, os episódios ajudam a explicar por que a Ucrânia tem conseguido levar a guerra para dentro do território russo. Desde 2024, Kiev ampliou os ataques contra refinarias, depósitos de combustível e instalações militares, atingindo não apenas regiões próximas à fronteira, mas também cidades como Moscou e São Petersburgo.

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Uma das razões está na própria configuração das defesas russas. No início da invasão, a maior parte dos sistemas antiaéreos estava concentrada na linha de frente e nas áreas fronteiriças. Com a expansão dos ataques ucranianos, Moscou precisou espalhar seus equipamentos por uma área muito mais ampla, reduzindo a capacidade de proteção concentrada em pontos específicos.

A Ucrânia também passou os últimos anos mirando radares e lançadores antiaéreos russos. Segundo dados divulgados pelas Forças Armadas ucranianas, mais de 1.400 componentes de defesa aérea foram destruídos desde o início da guerra em larga escala, em 2022.

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Especialistas destacam ainda que muitos sistemas russos foram projetados para enfrentar aviões de combate e mísseis balísticos, não enxames de drones voando em baixa altitude e chegando de diferentes direções ao mesmo tempo. Mesmo quando a maioria dos aparelhos é interceptada, basta que alguns consigam atravessar a barreira defensiva para causar danos ou obrigar as autoridades a mobilizar recursos adicionais.

As sanções ocidentais também pesam nesse cenário. Segundo analistas, elas dificultam o acesso da Rússia a componentes eletrônicos e tecnologias necessárias para modernizar seus sistemas de defesa aérea diante da rápida evolução dos drones empregados pela Ucrânia.

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O resultado é uma equação desconfortável para o Kremlin. Quanto mais frequentes se tornam os ataques de longo alcance, maior é a necessidade de distribuir equipamentos pelo território russo. E quanto mais dispersa fica essa rede de proteção, maiores são as brechas que Kiev tenta explorar.