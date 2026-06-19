🔥 A Black Friday começou! Garanta sua 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Mundo

Ucrânia contra-ataca: como o país quebra as linhas de defesa da Rússia

Maior ataque contra Moscou desde o início da guerra expõe dificuldades do Kremlin para conter ofensivas de longo alcance

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 19h08 | Atualizado em 19 jun 2026, 19h19
Drone sobrevoando o céu de Donetsk, na Ucrânia. Equipamento se tornou peça-chave na guerra entre Kiev e Moscou.
Drone sobrevoando o céu de Donetsk, na Ucrânia. Equipamento se tornou peça-chave na guerra entre Kiev e Moscou. (Jose Colon/Anadolu/Getty Images)
Continua após publicidade
Ucrânia contra-ataca: como o país quebra as linhas de defesa da Rússia Priorize VEJA no Google

A ofensiva de drones lançada pela Ucrânia contra Moscou na quinta-feira 18 revelou mais uma vez um problema que preocupa o Kremlin: a dificuldade de impedir que aeronaves não tripuladas atinjam o coração do país. Especialistas afirmam que Kiev vem explorando falhas estruturais da defesa aérea russa para ampliar o alcance de seus ataques.

Estratégia combina volume de drones, múltiplas rotas e ataques a sistemas de radar para pressionar Moscou longe da linha de frente.

Imagens que circularam nas redes sociais após o ataque mostraram cenas incomuns para a capital russa. Em uma delas, militares aparecem disparando mísseis portáteis em uma rodovia movimentada. Em outra, um míssil da própria defesa aérea aparentemente erra o alvo e atinge um tanque de combustível nos arredores da cidade.

Para analistas ouvidos pela CNN, os episódios ajudam a explicar por que a Ucrânia tem conseguido levar a guerra para dentro do território russo. Desde 2024, Kiev ampliou os ataques contra refinarias, depósitos de combustível e instalações militares, atingindo não apenas regiões próximas à fronteira, mas também cidades como Moscou e São Petersburgo.

Siga
Continua após a publicidade

Uma das razões está na própria configuração das defesas russas. No início da invasão, a maior parte dos sistemas antiaéreos estava concentrada na linha de frente e nas áreas fronteiriças. Com a expansão dos ataques ucranianos, Moscou precisou espalhar seus equipamentos por uma área muito mais ampla, reduzindo a capacidade de proteção concentrada em pontos específicos.

A Ucrânia também passou os últimos anos mirando radares e lançadores antiaéreos russos. Segundo dados divulgados pelas Forças Armadas ucranianas, mais de 1.400 componentes de defesa aérea foram destruídos desde o início da guerra em larga escala, em 2022.

Continua após a publicidade

Especialistas destacam ainda que muitos sistemas russos foram projetados para enfrentar aviões de combate e mísseis balísticos, não enxames de drones voando em baixa altitude e chegando de diferentes direções ao mesmo tempo. Mesmo quando a maioria dos aparelhos é interceptada, basta que alguns consigam atravessar a barreira defensiva para causar danos ou obrigar as autoridades a mobilizar recursos adicionais.

As sanções ocidentais também pesam nesse cenário. Segundo analistas, elas dificultam o acesso da Rússia a componentes eletrônicos e tecnologias necessárias para modernizar seus sistemas de defesa aérea diante da rápida evolução dos drones empregados pela Ucrânia.

Continua após a publicidade

O resultado é uma equação desconfortável para o Kremlin. Quanto mais frequentes se tornam os ataques de longo alcance, maior é a necessidade de distribuir equipamentos pelo território russo. E quanto mais dispersa fica essa rede de proteção, maiores são as brechas que Kiev tenta explorar.

Publicidade
TAGS:
Armas
Guerra na Ucrânia
Rússia
Ucrânia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).