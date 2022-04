Ucrânia contabiliza 410 corpos em região de Kiev após retirada de russos

O Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou neste domingo, 3, que foram encontrados 410 corpos de civis na região de Kiev apenas dois dias depois da retirada das tropas russas do local. Imagens de corpos na cidade de Bucha, a noroeste da capital ucraniana, foram divulgadas pela pasta e pelo presidente Volodymyr Zelensky nas redes sociais, mas o ministério informou que vítimas também foram encontradas em Irpin e outras cidades e vilas do entorno. O Ministério da Defesa da Rússia negou as acusações e afirmou que bombardeios foram feitos por tropas ucranianas.

No Twitter, o órgão ucraniano disse que o número de vítimas dos ataques russos é muito maior e publicou uma sequência de fotos e vídeos de civis mortos no arredores da capital. Em uma das publicações, disse que as pessoas foram “executadas arbitrariamente”, algumas delas com “as mãos amarradas nas costas”. Neste sábado, 2, o Alto Comissariado para Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou um relatório informando que 1.325 civis foram mortos desde o início do ataque, no dia 24 de fevereiro.

Por causa das imagens divulgadas pela Ucrânia, o Conselho Europeu da União Europeia anunciou, também neste domingo, que planeja mais sanções econômicas contra a Rússia.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

O Ministério da Defesa da Rússia negou, em nota publicada no Facebook, a responsabilidade pelas mortes e disse que, durante a permanência das tropas, “nenhum morador sofreu qualquer ação violenta”. Afirmou que os militares russos entregaram 452 toneladas de insumos de ajuda humanitária e que as saídas da cidade de Bucha não estavam bloqueadas.

Ainda de acordo com a publicação, os russos deixaram a região em 30 de março e, no dia 31, o prefeito de Bucha Anatolii Fedoruk fez um vídeo e não mencionou “nenhum local morto a tiros nas ruas com as mãos atadas”.

A Defesa russa afirmou que tropas ucranianas com artilharia de grande calibre realizou bombardeios na região sul da cidade, inclusive em áreas residenciais.