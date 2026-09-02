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Ucrânia avisa ONU e aviação global que espaço aéreo russo ficou inseguro: ‘Guerra vai para lá’

Governo Zelensky orienta companhias aéreas a evitarem rotas pela Rússia por escalada nos ataques ucranianos com drones; Putin denuncia 'terrorismo'

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 10h35 | Atualizado em 2 set 2026, 10h50
Incêndio no centro logístico da empresa de comércio eletrônico russo Wildberries perto da cidade de Podolsk após um ataque ucraniano em 16 de agosto de 2026.
Incêndio no centro logístico da empresa de comércio eletrônico russo Wildberries perto da cidade de Podolsk após um ataque ucraniano em 16 de agosto de 2026.  (TATYANA MAKEYEVA/AFP)
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Ucrânia avisa ONU e aviação global que espaço aéreo russo ficou inseguro: ‘Guerra vai para lá’ Priorizar nos meus resultados Google

A Ucrânia notificou oficialmente nesta quarta-feira, 2, a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO, na sigla em inglês), agência especializada das Nações Unidas para o setor, de que o espaço aéreo da Rússia não é mais seguro para companhias aéreas devido às ofensivas ucranianas com drones. A confirmação vem um dia depois de o presidente Volodymyr Zelensky lançar um alerta às operadoras:

“Queremos alertar todas as companhias aéreas que utilizam o espaço aéreo russo, todas as seguradoras e todos aqueles que ainda utilizam os principais aeroportos da Rússia: o espaço aéreo russo está se tornando completamente inseguro”, disse ele, embora tenha ressaltado que não havia intenção de ameaçar diretamente voos civis. “Simplesmente haverá drones nos céus da Rússia em uma escala que deve ser levada em consideração”, explicou.

Nesta quarta, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, reiterou o pedido para que todas as empresas de aviação civil evitem o espaço aéreo russo e alertou que “a guerra vai voltar para a Rússia”.

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“A Rússia tem ignorado deliberadamente as ameaças existentes decorrentes de sua agressão contra a Ucrânia, o que já resultou em vários incidentes nos últimos anos. Diante da drástica escalada de terror da Rússia contra a Ucrânia, o espaço aéreo russo está se tornando cada vez mais inseguro”, escreveu ele no X (ex-Twitter). “Esta é uma decisão responsável de nossa parte: notificar a ICAO, todas as companhias aéreas e os governos para que tenham cautela — mesmo que a Rússia se recuse a cumprir sua responsabilidade de informá-los. Queremos evitar incidentes não intencionais. ”

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Ele acrescentou que a medida está no âmbito do direito “inerente” de autodefesa da Ucrânia, citando o Artigo 51 da Carta da ONU na nota.

Reação de Moscou

Na véspera, o presidente russo, Vladimir Putin, já havia acusado Zelensky de promover “terrorismo de Estado” com a advertência às companhias aéreas.

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“Estão nos pedindo para retomar as negociações… Mas não se negocia com terroristas”, declarou ele durante coletiva televisionada.

Sob mediação dos Estados Unidos, os esforços diplomáticos para encerrar o conflito estão estagnados desde a eclosão da guerra no Oriente Médio em fevereiro.

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Mais de quatro anos após o início da invasão russa da Ucrânia, Moscou e Kiev vêm intensificando seus ataques — pelo menos 12 pessoas morreram na terça-feira em Kiev e arredores durante uma nova onda de bombardeios russos, ao passo que o tráfego aéreo nos aeroportos russos também tem sido frequentemente interrompido pela aproximação de drones ucranianos.

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