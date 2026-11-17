A Ucrânia provocou danos graves à ponte de Kerch, que liga o território russo à península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, após uma série de ataques com drones e mísseis entre segunda-feira, 16, e a madrugada desta terça-feira, 17.

Imagens divulgadas após a ofensiva mostram parte da ponte desabada sobre o estreito de Kerch. Segundo o jornal britânico The Guardian, um arco de 227 metros da estrutura rodoviária caiu na água, enquanto a seção ferroviária também sofreu danos.

A ofensiva ocorreu após um primeiro ataque, na segunda-feira, que já havia atingido um dos arcos centrais da construção. As autoridades russas confirmaram a suspensão do tráfego na ponte.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, celebrou a operação “sem precedentes” e afirmou que ela foi uma resposta aos bombardeios russos contra a infraestrutura de seu país. Segundo ele, a ação é resultado de uma campanha prolongada para enfraquecer as defesas da Crimeia, que incluiu a destruição de radares, equipamentos de guerra eletrônica e sistemas antiaéreos.

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Com 19 quilômetros de extensão, a ponte sobre o estreito de Kerch liga o território russo à península anexada por Moscou em 2014 e é uma importante rota de abastecimento de suas forças. Construída após a anexação, a estrutura tornou-se um dos principais projetos de infraestrutura do governo de Vladimir Putin.

A ponte já havia sido atacada em outras ocasiões desde o início da guerra. Em outubro de 2022, a explosão de um caminhão carregado de explosivos matou quatro pessoas e reduziu a capacidade de circulação por meses.

Negociações

Na semana passada, uma nova rodada de negociações em Abu Dhabi foi seguida pela reafirmação das exigências territoriais de Putin, rejeitadas por Kiev. Os esforços diplomáticos têm produzido poucos resultados para encerrar a guerra, que se aproxima de completar cinco anos.

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Zelensky afirmou que Washington propôs que a Ucrânia cedesse parte do território do país em troca da adesão à Otan. Moscou, porém, rejeita a adesão da Ucrânia à aliança militar.

Nesta semana, Putin participará da primeira reunião trilateral com os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, em Shenzhen, no sul do território chinês. O encontro ocorrerá à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

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O Ministério das Relações Exteriores da China informou nesta segunda-feira que os três líderes discutirão a “paz mundial”. Fontes do governo americano, no entanto, anteciparam que a guerra na Ucrânia não deve ser abordada na reunião.