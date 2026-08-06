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Ucrânia atinge duas refinarias russas em ofensiva a centenas de quilômetros da fronteira

Kiev afirma ter atingido instalações petrolíferas e embarcações no Mar Negro; Rússia respondeu com novos bombardeios contra cidades ucranianas

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 17h19 | Atualizado em 6 ago 2026, 17h45
Volodymyr Zelensky
Volodymyr Zelensky (Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine/Getty Images)
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Ucrânia atinge duas refinarias russas em ofensiva a centenas de quilômetros da fronteira Priorizar nos meus resultados Google

A Ucrânia realizou, nesta quinta-feira, 6, uma nova ofensiva de longo alcance contra a infraestrutura energética da Rússia e afirmou ter atingido duas refinarias de petróleo localizadas a centenas de quilômetros da fronteira entre os dois países.

Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, os alvos foram as refinarias Bashneft-Novoil, na república russa do Bascortostão (a cerca de 1.300 quilômetros da fronteira com a Ucrânia), e Slavneft-Yanos, na região de Yaroslavl (a aproximadamente 700 quilômetros), em uma operação destinada a reduzir as receitas petrolíferas usadas por Moscou para financiar a guerra.

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O presidente também afirmou que drones ucranianos atingiram dois barcos de patrulha militar e outras embarcações utilizadas pela chamada “frota paralela” da Rússia no Mar Negro, empregada para exportar petróleo apesar das sanções ocidentais.

As autoridades russas confirmaram um grande ataque com drones contra Yaroslavl. O governador da região, Mikhail Evraev, disse que a refinaria Slavneft-Yanos foi incendiada após aquele que classificou como o maior ataque aéreo ucraniano já registrado na região. Segundo ele, quatro pessoas ficaram feridas e 93 drones foram interceptados durante a madrugada. Imagens verificadas pela BBC mostram grandes colunas de fumaça e diversos focos de incêndio na instalação.

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Entretanto, pelo menos onze pessoas morreram em bombardeios russos, segundo autoridades ucranianas. Três vítimas foram registradas em Balakliya, na região de Kharkiv, enquanto outras duas morreram após um ataque de drones contra a estação ferroviária de Lozova. Na região de Dnipropetrovsk, autoridades locais informaram mais cinco mortes.

No sul do país, a cidade de Kherson sofreu um apagão generalizado depois que uma instalação considerada crítica para o abastecimento de energia foi atingida durante a noite. Dados da organização NetBlocks indicaram uma forte queda na conectividade com a internet na região após os ataques.

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No Mar Negro, um ataque russo contra o porto de Odessa atingiu dois navios cargueiros e deixou uma pessoa morta, segundo autoridades ucranianas.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter abatido ou interceptado 605 drones ucranianos durante a noite e informou que suas forças atacaram instalações de combustível, energia, transporte e depósitos de drones em território ucraniano.

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Os ataques ocorrem em meio à intensificação dos bombardeios dos dois lados nas últimas semanas.

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