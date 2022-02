Ucrânia ‘arruinou planos’ de Putin, diz Zelensky sobre resistência em Kiev

Em um novo pronunciamento neste sábado, 26, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país segue resistindo à invasão das forças russas e frustrou o plano do presidente russo Vladimir Putin de colocar um “fantoche” no governo. “Nós arruinamos seus planos. Eles não têm vantagem sobre nós”, declarou o político ao reforçar que Kiev segue sob controle do governo ucraniano.

Zelensky publicou uma série de vídeos neste sábado para reafirmar a resistência da capital diante do avanço das forças russas. Uma das publicações foi feita na rua, em frente ao escritório do governo, para rechaçar os boatos de que Kiev havia sido tomada pelas tropas da Rússia.

“Nós resistimos e repelimos com sucesso os ataques inimigos. A luta continua em diferentes cidades e regiões do nosso país”, afirmou.

Zelensky disse ainda que os bombardeios russos atingiram áreas residenciais da capital ucraniana. “A destruição, por mísseis e artilharia, de construções residenciais é o argumento final para que o mundo fique do nosso lado no esforço de parar essa invasão.” Imagens deste sábado mostraram um prédio residencial atingido por um disparo de míssil ou foguete neste sábado. O governo russo negou que tenha prédios residenciais como alvo e alegou que o disparo poderia ter como origem a artilharia antiaérea ucraniana.

Em outros pronunciamentos neste sábado, Zelensky garantiu que a Ucrânia não vai se render. “Não vamos baixar as armas, vamos defender o nosso país”. O político afirmou ainda que os ocupantes queriam colocar um “fantoche” na capital. “Eles não tiveram sucesso.”