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Ucrânia anuncia sanções contra desenho animado russo ‘Masha e o Urso’

Ministra da Cultura ucraniana diz que animação é 'propaganda' e gera lucro para Moscou

Por Luiza Zubelli 21 ago 2026, 19h01 | Atualizado em 24 ago 2026, 11h44
A menina Masha, de vestido roxo e lenço na cabeça, sorri ao lado do Urso, que acena com a pata direita, em uma floresta verde
Desenho animado Masha e o Urso, criado por um estúdio russo  (Foto/Reprodução)
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Ucrânia anuncia sanções contra desenho animado russo ‘Masha e o Urso’ Priorizar nos meus resultados Google

A Ucrânia anunciou nesta sexta-feira, 21, que vai impor sanções contra o desenho animado Masha e o Urso. A decisão segue um entendimento, dentro do governo, de que a animação infantil pode ser um meio de propagar uma imagem positiva da Rússia, já que o urso-pardo é frequentemente usado como uma representação do país. 

Segundo a ministra da Cultura da Ucrânia, Tetiana Berezhna, os produtores e distribuidores do desenho animado são os principais alvos da sanção. Em uma publicação no X (antigo Twitter), Berezhna afirmou que a medida cria fundamentos legais para bloquear o conteúdo no país e incentivar plataformas internacionais a restringir a monetização e distribuição da série.

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“A propaganda russa não tem lugar nas telas infantis – na Ucrânia e em qualquer lugar do mundo”, acrescentou a ministra.

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O decreto que limita a difusão de Masha e o Urso na Ucrânia foi publicado na noite de quinta-feira, 20. O texto também alega que o desenho animado “divulga narrativas pró-russas disfarçadas de conteúdo infantil” e gera lucro para Moscou.

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Boicote

Em junho deste ano, o Congresso Mundial Ucraniano, uma organização que representa imigrantes ucranianos no mundo todo, publicou um texto repudiando a decisão da Netflix, gigante do streaming, de comprar duas novas temporadas de Masha e o Urso e estender seu direito de distribuição a mais de 100 países.

“Por trás da colorida animação 3D não existe um conto infantil inocente, mas o “soft power” do agressor, que financia diretamente mísseis russos e tem uma influência destrutiva na mente dos espectadores mais jovens”, afirmou a organização em seu site. 

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No comunicado, a instituição pediu o cancelamento em massa da assinatura do streaming e listou três motivos pelos quais a série seria “perigosa”: lucro para a Rússia, ferramenta de controle cultural e impacto prejudicial no desenvolvimento mental das crianças.

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A animação, lançada pelo estúdio russo Animaccord em 2009, conta a história de Masha, uma pequena criança que não consegue parar quieta, sempre arrumando uma forma de se meter em grandes enrascadas. Na narrativa, o único que pode salvá-la ou ajudá-la em suas divertidas aventuras é Urso, um grande urso que vive na floresta ao lado da casa de Masha e um grande amigo da pequena menina.

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