Ucrânia afirma ter destruído navio de guerra da Rússia

As forças armadas da Ucrânia alegaram ter destruído um grande navio da Rússia, que chamaram de “Orsk”.

Imagens divulgadas em redes sociais, nesta quinta-feira, 24, mostraram incêndios no porto de Berdyansk, no sul do país, com uma série de explosões secundárias reverberando por toda a cidade.

Segundo militares ucranianos, além do Orsk, “mais dois navios foram danificados.

Um tanque de combustível de 3.000 toneladas também foi destruído. O fogo se espalhou para o depósito de munições do inimigo.”

❗❗❗Ранок починається з гарних новин!

В захопленому рф порту Бердянськ знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту 🇷🇺окупантів.

Слава Україні!🇺🇦 pic.twitter.com/JladHhuhJ8 — 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 24, 2022

O Ministério da Defesa da Rússia havia informado anteriormente ao canal de televisão Zvezda que “o grande navio de desembarque Orsk é o primeiro navio de guerra da Federação Russa a entrar no porto de Berdyansk.

Ele entregou equipamentos e veículos blindados de transporte de pessoal”.

“Os navios deste projeto são muito espaçosos e podem levar a bordo uma grande quantidade de equipamentos, até 20 tanques ou até 40 veículos blindados”, acrescentou o ministério.

As tropas militares russas ocuparam os prédios do governo de Berdyansk pela primeira vez em 27 de fevereiro, três dias após o início da invasão russa.