Uma transmissão da televisão estatal russa chamou a atenção nesta quarta-feira, 19, ao mostrar um integrante da comitiva de Vladimir Putin carregando uma suposta maleta nuclear durante a visita do presidente à China. A cena foi exibida pela emissora Russia-1, que acompanhava a participação do líder russo na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). A exposição do equipamento, considerado altamente sigiloso, é incomum.

Nas imagens, um apresentador questiona o assessor sobre uma maleta preta rígida, com alça prateada, que ele transportava em Shenzhen. “Essa é a maleta nuclear que você está carregando?”, pergunta o jornalista. O integrante da comitiva confirma, sorrindo, e provoca a reação de surpresa do apresentador.

Conhecida como Cheget, a maleta faz parte do sistema de comando e controle nuclear da Rússia. O equipamento acompanha Putin em viagens oficiais e permite que o presidente mantenha contato com as autoridades militares e transmita ordens relacionadas ao eventual emprego de armas atômicas.

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Como funciona a maleta nuclear russa

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Ao contrário do que a imagem pode sugerir, a maleta não contém um botão capaz de disparar mísseis instantaneamente. O dispositivo reúne sistemas de comunicação e autenticação necessários para encaminhar as determinações do presidente à cadeia de comando militar, responsável por dar prosseguimento aos procedimentos de lançamento.

A estrutura integra um sistema mais amplo de comando nuclear, que permite à liderança russa manter contato com as autoridades responsáveis pelo arsenal estratégico do país. A possibilidade de transmitir ordens mesmo durante deslocamentos internacionais é uma das razões para que o equipamento acompanhe Putin em compromissos no exterior.

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A Rússia mantém o maior arsenal nuclear do mundo, com cerca de 5,5 mil ogivas, segundo estimativas da Federação de Cientistas Americanos. Parte desse estoque está desativada ou na reserva, enquanto aproximadamente 1,7 mil ogivas estão em situação de implantação, distribuídas entre mísseis terrestres, submarinos e bombardeiros estratégicos.

O uso desse armamento é condicionado pela doutrina nuclear russa, que estabelece as circunstâncias em que Moscou admite recorrer a armas atômicas. Entre elas estão ataques nucleares contra o país ou seus aliados, lançamentos de mísseis balísticos contra o território russo e agressões convencionais que ameacem gravemente a soberania ou a existência do Estado.

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Estados Unidos também têm uma maleta nuclear

O presidente americano, Donald Trump, também é acompanhado permanentemente por um militar responsável por transportar um equipamento semelhante, conhecido como nuclear football. A maleta permite que o chefe da Casa Branca autentique suas ordens e mantenha a capacidade de autorizar um ataque nuclear mesmo quando está longe dos centros de comando americanos.

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O sistema foi desenvolvido durante a Guerra Fria, em meio à preocupação dos Estados Unidos em preservar a capacidade de resposta a um eventual ataque nuclear surpresa. O equipamento contém recursos de comunicação e informações necessárias para que o presidente possa tomar decisões relacionadas ao arsenal atômico.

A exibição da suposta maleta russa ocorreu durante a visita de Putin à China, onde o presidente participa de uma série de compromissos diplomáticos ao lado de Trump e do líder chinês, Xi Jinping. Os três também têm reuniões previstas à margem da cúpula da APEC.