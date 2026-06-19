Turquia proíbe telões e transmissões públicas de jogo da Copa para não prejudicar estudantes

Autoridades turcas proibiram áreas para torcedores e transmissões ao ar livre em telões durante a partida entre Turquia e Paraguai na Copa do Mundo, na madrugada do próximo sábado, 20. A decisão foi tomada para não prejudicar estudantes em época de provas, segundo circular enviada a governadores.

No documento, enviado nesta sexta-feira, 19, aos chefes das 81 províncias do país, o Ministério do Interior determina que não seja transmitida a segunda partida da Turquia nesta Copa para “não distrair o estudo dos candidatos aos exames universitários”, previstos para este fim de semana.

O Exame das Instituições de Ensino Superior, a prova nacional de admissão às universidades, é realizado anualmente por centenas de milhares de estudantes.

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A medida visa garantir que os participantes do exame não sejam afetados negativa pela poluição sonora ou pelo aumento do congestionamento do trânsito, como ocorreu durante o primeiro jogo da Turquia nesta Copa, no domingo passado. A seleção turca era a favorita contra a Austrália, mas acabou perdendo por 2 a 0, em um jogo em que teve posse e volume, mas pouca precisão.

Turquia e Paraguai se enfrentam pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo. A partida será disputada no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos. A esperança turca está na capacidade criativa de Arda Güler e no comando técnico de Hakan Çalhanoğlu.

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Do outro lado, o Paraguai estreou contra os donos da casa, os Estados Unidos, e sofreu uma dura derrota por 4 a 1. O gol paraguaio foi marcado por Maurício, jogador do Palmeiras. A seleção de Gustavo Alfaro voltou ao Mundial depois de 16 anos, mas apresentou muita desorganização defensiva e cartões em excesso (5). A missão agora é encontrar em Julio Enciso e Miguel Almirón uma saída para atacar os espaços deixados pelos turcos.

O futebol é extremamente popular no país de 86 milhões de habitantes, e a seleção turca faz sua primeira participação em uma Copa do Mundo desde que terminou em terceiro lugar em 2002.