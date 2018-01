Turquia intensifica bombardeios contra curdos na Síria

Forças da Turquia intensificaram, nesta terça (30), a ofensiva lançada há dez dias na região de Afrin, norte da Síria, contra a milícia curda das Unidades de Proteção do Povo (YPG), que consideram “terrorista”.

Os bombardeios se concentraram nos setores de Rajo e de Jandairis, no noroeste e no sudoeste dessa região, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH). Em Afrin, moradores puderam ouvir o barulho das bombas, lançadas sobre as colinas que rodeiam a cidade.

Na segunda (29), um comboio formado por dezenas de veículos militares cruzou a fronteira turca com a Síria, para alcançar uma região curda situada cerca de 40 quilômetros ao sul de Afrin.

O comboio foi alvo de um ataque com carro-bomba, segundo um comunicado do exército turco. Um trabalhador civil morreu e um soldado turco e outro funcionário civil ficaram feridos.

Em 20 de janeiro, a Turquia lançou em 20 de janeiro uma ofensiva militar contra as Unidades de Proteção do Povo (YPG). A milícia curda, aliada dos Estados Unidos na luta contra os extremistas do Estado Islâmico (EI), é considerada “terrorista” por Ancara.

Desde que começou a ofensiva, 85 combatentes curdos e 81 milicianos aliados de Ancara morreram, segundo o OSDH. Segundo a mesma fonte, 67 civis, incluindo 20 crianças, também foram mortos nos bombardeios turcos. O governo da Turquia, contudo, garante que tem apenas combatentes e posições militares como alvo.