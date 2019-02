Turquia e Liga Árabe são contra intervenção militar na Síria

A Turquia e a Liga Árabe se declararam contra qualquer intervenção estrangeira na Síria, em um comunicado conjunto divulgado nesta quarta-feira depois do fórum de cooperação turco-árabe em Rabat. Também pediram a adoção de medidas urgentes para proteger os civis da repressão do regime do ditador Bashar Assad.

Entenda o caso

• Na onda da Primavera Árabe, que teve início na Tunísia, sírios saíram às ruas em 15 de março para protestar contra o regime de Bashar Assad, no poder há 11 anos. • Desde então, os rebeldes sofrem violenta repressão pelas forças de segurança do ditador, que já mataram mais de 3.500 pessoas no país, de acordo com a ONU, que vai investigar denúncias de crimes contra a humanidade no país. • Tentando escapar dos confrontos, milhares de sírios cruzaram a fronteira e foram buscar refúgio na vizinha Turquia.

Leia mais no Tema ‘Revoltas no Mundo Islâmico’



“O Fórum afirma que é preciso deter o derramemento de sangue e preservar os cidadãos sírios de novos atos de violência e de matanças, o que implica uma tomada de medidas urgentes para garantir a proteção dos civis”, diz o comunicado. “Os ministros também insistiram na importância da estabilidade da unidade da Síria, e na necessidade de encontrar uma solução para a crise, sem nenhuma intervenção estrangeira”, acrescenta o comunicado.

Em uma coletiva de imprensa ao final do fórum, o ministro das Relações Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, reiterou: “Condenamos todas as pressões impostas sobre o povo sírio e os ataques contra as representações diplomáticas realizados em resposta à decisão de a Liga Árabe de impor sanções ao regime de Damasco”.

Pagar o preço – Mais cedo, Davutoglu havia declarado: “O regime sírio vai pagar muito caro pelo que fez”. Ele se referia à dura repressão que o governo de Assad tem imprimido contra os manifestantes pacíficos que, desde o início deste ano, protestam contra seu regime e exigem sua saída do poder.

Durante a tarde, a Síria será tema de uma reunião extraordinária da Liga Árabe para ratificar as sanções adotadas contra o regime sírio pela repressão que já matou 3.500 pessoas, segundo a ONU. Os ministros das Relações Exteriores da Liga Árabe reunidos devem determinar também se entrará em vigor a suspensão da participação da Síria nesta organização, decidida no sábado passado em uma cúpula no Cairo. O regime de Damasco, no entanto, anunciou na última terça-feira que não vai participar da reunião.

Para o ministro das Relações Exteriores marroquino, Taieb Fassi Fihri, a ausência da Síria no encontro significa que a suspensão do país na organização “já entrou em vigor”. Fihri acrescentou que os ministros das Relações Exteriores da Liga Árabe escutarão nesta quarta o secretário-geral do organismo, Nabil Al Arabi. “Estudaremos a situação da Síria nos últimos dias”, detalhou. Arabi e o ministro saudita das Relações Exteriores, Saud al-Faisal, por sua vez, se recusaram a comentar sobre a situação na Síria.

(Com agência France-Presse)