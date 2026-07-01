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Turistas podem pagar quase R$ 4 mil para acelerar visto dos EUA a partir desta quarta; entenda

Projeto piloto permite turistas reduzirem tempo de espera para até dez dias úteis mediante pagamento adicional

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 15h00 | Atualizado em 1 jul 2026, 15h35
Visto americano
Visto americano (AlxeyPnferov/iStock/Getty Images)
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Turistas podem pagar quase R$ 4 mil para acelerar visto dos EUA a partir desta quarta; entenda Priorize VEJA no Google

A partir desta quarta-feira, 1º, quem quiser reduzir a espera pelo visto americano poderá pagar por isso. O governo dos Estados Unidos passa a cobrar uma taxa adicional de US$ 750 (cerca de R$ 3,9 mil) para dar prioridade ao agendamento da entrevista dos vistos B1 e B2, destinados a turismo e negócios, em até dez dias úteis.

A medida foi anunciada pelo Departamento de Estado americano no início de junho e faz parte de um projeto piloto que ficará em vigor até 31 de dezembro. O serviço será oferecido apenas em um número limitado de embaixadas e consulados, com disponibilidade restrita de vagas.

O valor extra será cobrado além da taxa tradicional de solicitação do visto, atualmente fixada em US$ 185 (cerca de R$ 965). Mesmo com o pagamento adicional, o solicitante não terá garantia de aprovação do documento.

Como vai funcionar

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Segundo o governo americano, a modalidade premium foi criada para atender viajantes que precisam do visto com maior urgência, diante das longas filas registradas em diversos postos diplomáticos.

Em alguns consulados e embaixadas dos Estados Unidos, a espera por uma entrevista pode ultrapassar um ano, dificultando viagens marcadas de última hora ou compromissos de negócios.

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“Esse serviço será uma opção premium adicional à taxa padrão de solicitação e será oferecido apenas em postos limitados e em quantidades limitadas”, definiu o departamento.

Caso a iniciativa seja mantida após o período de testes, o governo americano estima receber cerca de 25,7 mil solicitações por ano na modalidade acelerada. A expectativa é de uma arrecadação anual de aproximadamente US$ 19,3 milhões apenas com a nova taxa.

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