Turistas morrem em tempestade de neve no Paquistão

Turistas morreram em baixas temperaturas após ficarem presos em seus veículos no norte do Paquistão, neste sábado, 8. As autoridades ainda atualizam o número de vítimas e, segundo a agência France Presse, são 21 mortos. A Reuters contabiliza 16.

Localizada em uma região montanhosa a 64 km da capital Islamabad, a cidade de Murree chamou a atenção de milhares de turistas nos últimos dias para assistir tempestades de neve.

A imprensa local informou que mais de 100 mil veículos entraram na estação de montanha e o enorme volume deixou cerca de 1 mil carros presos.

Em uma mensagem divulgada em vídeo pelo Twitter, o ministro do Interior do Paquistão afirmou que pela primeira vez em 15 a 20 anos, o grande número de turistas lotou Murree e criou uma grande crise. Segundo ele, o exército e as forças paramilitares foram acionados para ajudar a administração civil nas operações de resgate das vítimas.

O primeiro-ministro Imran Khan expressou choque com as “mortes trágicas” dos turistas. “Ordenamos a investigação e estabelecemos regras rígidas para garantir a prevenção de tais tragédias”, disse Khan em um tweet.