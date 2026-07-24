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Turista suíço morre no Monte Fuji; mulher de 99 anos é resgatada e sobrevive

Homem descansava perto de uma estação de parada quando desmaiou e precisou da ajuda de socorristas

Por Luiza Zubelli 24 jul 2026, 16h56 | Atualizado em 24 jul 2026, 17h15
Monte Fuji, montanha mais alta e mais conhecida do Japão.
Monte Fuji, montanha mais alta e mais conhecida do Japão.  (Doctor Egg/Getty Images)
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Um turista suíço de 58 anos, identificado como Bernhard Sutter, morreu na terça-feira, 21, enquanto escalava o Monte Fuji, no Japão. O homem perdeu a consciência durante o percurso até o topo do vulcão.

A empresa suíça Exit, onde o turista trabalhava, emitiu uma nota lamentando sua morte. “Com seu falecimento, perdemos não apenas nosso diretor-geral, mas também um colega muito estimado e um companheiro de longa data”, afirma o texto. Sutter havia viajado para o Japão com a família e chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu. 

Resgate bem-sucedido

Uma japonesa de 99 anos, chamada Tome Sagawa, também foi resgatada na terça-feira. Ela tentava escalar a montanha, mas se machucou durante o percurso e teve que passar a noite em um abrigo, até as equipes de emergência chegarem. Poucos dias antes, um homem de 54 anos precisou ser resgatado duas vezes em apenas dois dias, enquanto buscava alcançar o topo do monte. Na primeira vez, após um mal-estar, as equipes o acompanharam de volta até o pé da montanha. No dia seguinte, o japonês quis tentar de novo, mas passou mal e precisou da ajuda dos socorristas.

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Escalada arricada

Desde o início da temporada de escalada, no dia 1º de julho, a morte do suíço é a segunda envolvendo pessoas que se propõem a percorrer o trajeto. Segundo a imprensa local, em 17 de julho, um japonês de 65 anos morreu ao cair e machucar a cabeça gravemente.

Após os casos mais recentes, as autoridades reforçaram o alerta para que visitantes respeitem as condições climáticas, utilizem equipamentos adequados e planejem a subida de acordo com o preparo físico.

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De acordo com o Japan Times, cerca de 200 mil pessoas costumam escalar o vulcão de 3.776 metros todos os anos.

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