Turista morre após ser atingido por raio em vulcão na Itália

Ler Resumo





Um turista americano de 29 anos morreu atingido por um raio no Monte Etna, na Sicília, enquanto fazia trilha em uma área restrita para visitantes. O acidente ocorreu em meio a temporais na Itália, após uma onda de calor extremo, e em uma região com recente atividade vulcânica do Etna, um dos vulcões mais ativos do planeta.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um turista de 29 anos morreu atingido por um raio no domingo, 16, enquanto fazia uma trilha no Monte Etna, na Sicília, território autônomo na Itália. Segundo os bombeiros, o homem caminhava por uma área fechada para visitantes quando foi acertado pela descarga elétrica.

Autoridades locais disseram que o turista, natural do estado de Kansas, nos Estados Unidos, foi resgatado por volta das 20h (horário local) já em estado grave. Os socorristas levaram o americano ao Hospital Cannizzaro, na cidade vizinha de Catânia, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Alguns espaços na encosta do vulcão foram interditados devido às recentes atividades vulcânicas no terreno. As erupções obrigaram o aeroporto de Catânia a permanecer fechado por alguns dias na semana passada.

O caso ocorre num momento em que a quinta onda de calor extremo do verão italiano dá lugar a temporais em grande parte do país, elevando o risco de acidentes em áreas montanhosas.

Continua após a publicidade

Atração turística

Localizado na costa leste da Sicília, o Monte Etna está em erupção desde julho, tendo ejetado uma grande quantidade de cinza vulcânica recentemente, atraindo atenção de turistas. Com 33 metros de altura e cobrindo 1.200 km², o Etna é um popular destino turístico, considerado um dos vulcões mais ativos do planeta. O monte atrai, todos os anos, mais de um milhão e meio de visitantes.