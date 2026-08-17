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Turista morre após ser atingido por raio em vulcão na Itália

Homem de 29 anos caminhava por área interditada em trilha no Monte Etna

Por Luiza Zubelli 17 ago 2026, 16h57
Vista aérea de um vulcão com múltiplas crateras, algumas liberando fumaça branca. A paisagem é árida, com tons de marrom e cinza, e o céu azul claro ao fundo.
Monte Etna, o vulcão mais alto da Europa ocidental (Ente Parco Etna/Divulgação)
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Um turista de 29 anos morreu atingido por um raio no domingo, 16, enquanto fazia uma trilha no Monte Etna, na Sicília, território autônomo na Itália. Segundo os bombeiros, o homem caminhava por uma área fechada para visitantes quando foi acertado pela descarga elétrica.

Autoridades locais disseram que o turista, natural do estado de Kansas, nos Estados Unidos, foi resgatado por volta das 20h (horário local) já em estado grave. Os socorristas levaram o americano ao Hospital Cannizzaro, na cidade vizinha de Catânia, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Alguns espaços na encosta do vulcão foram interditados devido às recentes atividades vulcânicas no terreno. As erupções obrigaram o aeroporto de Catânia a permanecer fechado por alguns dias na semana passada.

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O caso ocorre num momento em que a quinta onda de calor extremo do verão italiano dá lugar a temporais em grande parte do país, elevando o risco de acidentes em áreas montanhosas.

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Atração turística

Localizado na costa leste da Sicília, o Monte Etna está em erupção desde julho, tendo ejetado uma grande quantidade de cinza vulcânica recentemente, atraindo atenção de turistas. Com 33 metros de altura e cobrindo 1.200 km², o Etna é um popular destino turístico, considerado um dos vulcões mais ativos do planeta. O monte atrai, todos os anos, mais de um milhão e meio de visitantes.

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