“Turismo test drive”: Japão reabre fronteiras pela primeira vez desde 2020

O Japão anunciou nesta terça-feira, 17, que começará a realizar uma gradual reabertura de suas fronteiras a partir deste mês. A flexibilização será no formato de um “turismo de teste”, que permitirá a entrada de estrangeiros vacinados por meio de pacotes de viagem limitados. O afrouxamento das medidas sanitárias adotadas desde início da pandemia tem o objetivo de reaquecer a economia japonesa através do turismo.

A Agência de Turismo do Japão disse que começaria a permitir passeios em pequenos grupos a partir do final de maio como “casos de teste”. Este seria um primeiro passo para uma retomada mais ampla do turismo em uma data futura não especificada.

Embora o turismo seja historicamente um dos principais pilares da economia do Japão, os estrangeiros não têm permissão para entrar desde que adotou rígidos controles de fronteira em 2020, no início da pandemia de coronavírus. Recentemente, as regras foram ligeiramente afrouxadas para a entrada de estudantes e alguns viajantes a negócios.

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, fechou as fronteiras do país para não residentes em novembro passado, momento em que a variante Ômicron se espalhava rapidamente. Como os índices de contaminação permanecem relativamente baixos, o governo decidiu aplicar um “test drive” de turismo.

Com esta nova medida, apenas turistas com esquema vacinal completo contra a Covid-19 e vindos dos Estados Unidos, Austrália, Tailândia e Cingapura poderão visitar o Japão. A entrada de estrangeiros deverá ser operada obrigatoriamente por agências de viagens e o turistas serão acompanhados o tempo todo por guias.

A agência de notícias japonesa FNN informou que a reabertura das fronteiras será tratada como um experimento e, se as infecções não aumentarem, o programa será expandido.

“Este empreendimento nos permitirá verificar a conformidade e as respostas de emergência para prevenção de infecções e formular diretrizes para agências de viagens e operadores de acomodação a serem lembrados”, afirmou a FNN, citando funcionários do governo japonês.

O anúncio da nova estratégia acontece no momento em que o iene (moeda japonesa) enfrenta sua maior desvalorização em 20 anos. Em 2019, o Japão recebeu 31,9 milhões de visitantes estrangeiros, que gastaram 4,81 trilhões de ienes (US$ 37,2 bilhões). Mesmo limitada, espera-se que a medida reaqueça a economia do país.

O premiê japonês disse no início deste mês que alinharia os controles de fronteira do país com outras democracias em junho, mas nenhum detalhe adicional foi dado, incluindo quando o país abrirá totalmente suas fronteiras para turistas novamente.