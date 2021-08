Tumulto em multidão no acesso ao aeroporto de Cabul deixa sete mortos

O Ministério da Defesa do Reino Unido informou que pelo menos sete pessoas morreram na noite desta sábado, 21, nos arredores do aeroporto de Cabul, no Afeganistão. O grupo tentava embarcar em voos para deixar o país. Segundo agências internacionais, o Talibã conseguiu estabelecer ordem e tentou organizar filas para o acesso.

Em coluna publicada neste domingo no jornal britânico Daily Mail, o secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, disse que se o prazo estabelecido pelos EUA para deixar o Afeganistão não for ampliado, não haverá tempo para tirar todas as pessoas que querem deixar o país: “Talvez os americanos possam ficar mais tempo, e eles terão nosso completo apoio se eles ficarem”, afirmou.

De acordo com o secretário, os afegãos que queiram fugir do Talibã terão que se encaminhar para as fronteiras por conta própria se os americanos não estenderem a permanência.

A Agência de Refugiados da ONU faz um apelo para que países que fazem fronteira com o Afeganistão mantenham as fronteiras abertas para a entrada de imigrantes.