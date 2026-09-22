Tufão Dujuan deixa sete mortos e quase 60 mil casas sem eletricidade no Japão

O tufão Dujuan provocou fortes chuvas, deslizamentos e inundações no leste do Japão, deixando pelo menos sete mortos e 22 feridos, além de quase 60.000 casas sem energia elétrica na província de Chiba, informaram as autoridades nesta terça-feira, 22.

Uma mulher de 60 anos morreu após ser soterrada pela lama que invadiu sua casa na cidade de Yokosuka, onde múltiplos deslizamentos de terra foram registrados, informou a emissora pública NHK, acrescentando que as outras três vítimas tinham entre 50 e 80 anos.

As operações de busca para localizar seis pessoas desaparecidas após deslizamentos de terra provocados pelas chuvas torrenciais continuaram nesta terça-feira.

Na segunda-feira, a tempestade com rajadas de vento de até 194 quilômetros por hora avançou pelo Pacífico, próxima à costa, e afetou principalmente a região de Kanto, onde ficam Tóquio e as prefeituras de Chiba e Kanagawa, além das ilhas Izu.

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Impactos pelo país

O tufão impossibilitou a decolagem de 135 voos da Japan Airlines e de 140 voos da All Nippon Airways. Segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres, mais de 1,6 milhão de moradores de Tóquio e seus arredores foram aconselhados a deixar suas casas na segunda-feira.

Oshima, uma ilha a cerca de 120 km ao sul do centro de Tóquio, foi atingida por 832 mm de chuva em 48 horas, mais que o dobro da média de precipitação para todo o mês de setembro, informou a NHK. Já no distrito de Edogawa, em Tóquio, a precipitação atingiu um recorde de 282,5 mm em 24 horas.

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As fortes chuvas também causaram inundações generalizadas no mês passado em Chiba, deixando passageiros retidos no movimentado aeroporto de Narita, além de mais de 10.000 carros danificados irreparavelmente.

Mudanças climáticas

Continua após a publicidade O Japão está acostumado a esse tipo de fenômeno. Setembro é historicamente o mês de maior risco de danos provocados por tufões no país, que costuma registrar cerca de três impactos diretos por ano. O Dujuan é o 25º tufão da temporada e o décimo ciclone tropical a afetar o Japão desde junho. A temporada deste ano, porém, ocorre sob uma configuração climática particular. O El Niño se desenvolveu no Pacífico tropical em 2026 e deve atingir intensidade elevada durante o segundo semestre, segundo a Organização Meteorológica Mundial. O fenômeno não “criou” o Dujuan, mas pode modificar as condições atmosféricas e oceânicas que influenciam a formação, a intensidade e a trajetória dos ciclones no Pacífico. Uma análise da Weathernews prevê atividade de tufões acima da média no Pacífico Noroeste neste ano e aponta o El Niño como um dos principais fatores climáticos envolvidos. No caso do Dujuan, águas quentes associadas à corrente Kuroshio contribuíram para manter a força do sistema enquanto ele se aproximava do arquipélago. A previsão era de que o tufão começasse a perder força ao avançar para latitudes mais altas e entrar em uma região de maior cisalhamento do vento e águas mais frias. Continua após a publicidade